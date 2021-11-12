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Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası

12.11.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizasyonun ilk gününde milli sporcular 2 bronz madalya kazandı

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde Türkiye, 2 bronz madalya kazandı.

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından organizasyonun ilk gününde 5 sıklette mücadeleler yapıldı.

Erkekler 45 kiloda Hamza Osman Aydoğan, 48 kiloda Yüşa Arif Kabaca, kızlar 55 kiloda Özge Özbey, 59 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp ile +68 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar mücadele etti.

Şampiyonanın ilk gününde kızlar 59 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp ile +68 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar bronz madalya kazandı.

Şampiyonada yarın erkekler 51 kiloda Yunus Emre Taş, 68 kiloda Cemil Tarık Altıngöz, 73 kiloda Yiğithan Kılıç, kızlar 42 kiloda Nehir Geniş ve 63 kiloda Işıl Zafer tatamiye çıkacak.

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