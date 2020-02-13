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  4. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Bediha Gün, Avrupa üçüncüsü oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Bediha Gün, Avrupa üçüncüsü oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.02.2020 22:46 | Son Güncelleme

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 55 kiloda Türkiye'yi temsil eden Bediha Gün, Moldovalı Mariana Dragutan’ı 11-4 yenerek bronz madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Bediha Gün, Avrupa üçüncüsü oldu

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü gününe, kadınlarda eleme ve final müsabakalarıyla devam edildi.

Kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli güreşçi Bediha Gün, Moldovalı rakibi Mariana Dragutan ile karşılaştı. Bediha, Moldovalı rakibini üstün bir oyunla 11-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Bediha Gün avrupa güreş şampiyonası

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