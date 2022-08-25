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Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, İstanbul'da toplandı

25.08.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, İstanbul'da toplandı

İSTANBUL (AA) - Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Yönetim Kurulu, İstanbul'da toplandı.

ECA Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin başkanlık ettiği yeni sezonun ilk toplantısına İstanbul ev sahipliği yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, ECA Yönetim Kurulu üyesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
eca nasser al khelaifi

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