Avrupa kupalarına damga vurduk: 3'te 3! Hem Galatasaray, hem Fenerbahçe, hem Samsunspor... UEFA ülke puanında uçuşa geçtik!

Türk temsilcileri bu hafta Avrupa arenasında tarihî bir performansa imza attı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde sahaya çıkan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, oynadıkları maçları kazanarak haftayı 3’te 3’le kapattı. Bu sonuçlar, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin konumunu güçlendirdi.

LIVERPOOL’A TARİHİ DARBE

Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz devi Liverpool’u RAMS Park’ta ağırlayan Galatasaray, taraftarının müthiş desteğiyle sahadan 1-0 galip ayrılarak büyük ses getirdi. Bu zafer, hem grup dengelerini değiştirdi hem de ülke puanına değerli katkı sağladı.

FENERBAHÇE EVİNDE NİCE’İ DEVİRDİ

Avrupa Ligi’nde sahne alan Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice’i Kadıköy’de konuk etti. Sarı-lacivertliler, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek ülke puanına bir başka katkı sağlayan ekip oldu.

SAMSUNSPOR DEPLASMANDA ZAFERE UZANDI

Konferans Ligi’nde Polonya temsilcisi Legia Varşova’ya konuk olan Samsunspor, zorlu deplasmandan 1-0’lık galibiyetle dönerek 1'de 1 yaptı ve ülke puanındaki artışta pay sahibi oldu.

ÜLKE PUANINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Temsilcilerimizin aldığı üç galibiyetin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 44.800 puana yükseldi. 9. sıradaki yerini koruyan Türkiye, en yakın rakibi Çekya’ya fark attı. Çekya 41.500 puanla 10. sırada yer alırken, 8. sıradaki Belçika 56.150 puanla yoluna devam ediyor.

Güncel ülke puanı sıralamasında ilk 10 şöyle:

İngiltere – 97.560

İtalya – 86.801

İspanya – 80.953

Almanya – 77.258

Fransa – 70.390

Hollanda – 62.366

Portekiz – 59.466

Belçika – 56.150

Türkiye – 44.800

Çekya – 41.500

Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki yükselişi devam ederse, ilerleyen sezonlarda Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı sayısının artması da gündeme gelebilir.