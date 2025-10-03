Avrupa kupalarına damga vurduk: 3'te 3! Hem Galatasaray, hem Fenerbahçe, hem Samsunspor... UEFA ülke puanında uçuşa geçtik!

Türk temsilcileri bu hafta Avrupa arenasında tarihî bir performansa imza attı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde sahaya çıkan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, oynadıkları maçları kazanarak haftayı 3’te 3’le kapattı. Bu sonuçlar, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin konumunu güçlendirdi.
Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz devi Liverpool’u RAMS Park’ta ağırlayan Galatasaray, taraftarının müthiş desteğiyle sahadan 1-0 galip ayrılarak büyük ses getirdi. Bu zafer, hem grup dengelerini değiştirdi hem de ülke puanına değerli katkı sağladı.
Avrupa Ligi’nde sahne alan Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice’i Kadıköy’de konuk etti. Sarı-lacivertliler, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek ülke puanına bir başka katkı sağlayan ekip oldu.
Konferans Ligi’nde Polonya temsilcisi Legia Varşova’ya konuk olan Samsunspor, zorlu deplasmandan 1-0’lık galibiyetle dönerek 1'de 1 yaptı ve ülke puanındaki artışta pay sahibi oldu.
Temsilcilerimizin aldığı üç galibiyetin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 44.800 puana yükseldi. 9. sıradaki yerini koruyan Türkiye, en yakın rakibi Çekya’ya fark attı. Çekya 41.500 puanla 10. sırada yer alırken, 8. sıradaki Belçika 56.150 puanla yoluna devam ediyor.
Güncel ülke puanı sıralamasında ilk 10 şöyle:
İngiltere – 97.560
İtalya – 86.801
İspanya – 80.953
Almanya – 77.258
Fransa – 70.390
Hollanda – 62.366
Portekiz – 59.466
Belçika – 56.150
Türkiye – 44.800
Çekya – 41.500
Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki yükselişi devam ederse, ilerleyen sezonlarda Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı sayısının artması da gündeme gelebilir.
