SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Avrupa Ligi maçının ardından yaptı! Kimse ne olduğunu anlayamadı... Fenerbahçe'nin yıldızı Youssef En-Nesyri'den gece yarısı paylaşım

Avrupa Ligi maçının ardından yaptı! Kimse ne olduğunu anlayamadı... Fenerbahçe'nin yıldızı Youssef En-Nesyri'den gece yarısı paylaşım

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.02.2025 12:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de kariyer sezonunu yaşayan Youssef En-Nesyri UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Anderlecht karşılaşmasının ardından gece yarısı dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Avrupa Ligi maçının ardından yaptı! Kimse ne olduğunu anlayamadı... Fenerbahçe'nin yıldızı Youssef En-Nesyri'den gece yarısı paylaşım
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri, gol attığı Anderlecht maçından sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Faslı yıldız, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. En-Nesyri'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"HAKKIMDA KONUŞMAK KOLAY DEĞİL Mİ?"

Screenshot_14

"Hakkımda konuşmak kolay değil mi? Adımlarımı, hatalarımı, yaptıklarımı veya yapmam gerekenleri eleştirmek... Ama anlamadığın şey benim gibi olmak, benim yolumda yürümek, üstesinden geldiğim şeylerin üstesinden gelmek... Bunu asla başaramayacaksın çünkü gördüğü şey sadece yüzey.

"SAVAŞLARIMIN SONUCUYUM"

Screenshot_13

Her adımın ardından bilmediğin mücadeleler, gizlediğim gözyaşları ve kimse yokken bulmam gereken güç var. Ben savaşlarımın sonucuyum ve bunu taklit edemezsin.

Bu yüzden konuşmaya devam et. Eğer bu seni daha iyi hissettirecekse... Bu arada ben ilerlemeye devam edeceğim. Kelimelerin başaramayacağını eylemlerimle göstereceğim."

Mynet Anket Sizce Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kim gol atar?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Sizce Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kim gol atar?
Victor Osimhen
Youssef En-Nesyri
Barış Alper Yılmaz
Edin Dzeko
Gabriel Sara
Anderson Talisca
Ahmed Kutucu
Tadic
Diğer
Bu anket 3 gün 22 saat 28 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
Canlı Skor

Mourinho'dan elenen Galatasaray'a gönderme!Mourinho'dan elenen Galatasaray'a gönderme!
UEFA ülke puanında işler değişti! Fark 1 puandan bile daha az...UEFA ülke puanında işler değişti! Fark 1 puandan bile daha az...
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika fenerbahçe paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 peynir markası o listenin başını çekti!

10 peynir markası o listenin başını çekti!

Yeni zam kapıda: Bu geceye dikkat!

Yeni zam kapıda: Bu geceye dikkat!

G.Saray elendi ortalık karıştı! Tepkiler çığ gibi: İşte ligin hali...

G.Saray elendi ortalık karıştı! Tepkiler çığ gibi: İşte ligin hali...

UEFA ülke puanında işler değişti! Fark 1 puandan bile daha az...

UEFA ülke puanında işler değişti! Fark 1 puandan bile daha az...

Herkes onu konuşuyor! Öyle bir şey yaptı ki...

Herkes onu konuşuyor! Öyle bir şey yaptı ki...

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! İki takımdan birisiyle eşleşecekler...

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! İki takımdan birisiyle eşleşecekler...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.