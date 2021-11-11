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Avrupa'nın devleri, Bursasporlu Taha Altıkardeş'in peşinde!

11.11.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor'un 2003 doğumlu stoperi Taha Altıkardeş, Avrupa piyasası tarafından yakından takip ediliyor.

Avrupa'nın devleri, Bursasporlu Taha Altıkardeş'in peşinde!

Geçen sezon Bursaspor A Takım'a yükselen ve gösterdiği performansla dikkat çeken 18 yaşındaki Taha Altıkardeş, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Daha önce Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun izlemeleri için scout yolladığı iddia edildiği Taha için bu kez de Almanya haberleri çıkmaya başladı.

Gazeteci Nicolò Schira, yaptığı son haberde Freiburg'un Taha için girişimlerde bulunacağını yazdı.

TAHA ALTIKARDEŞ KİMDİR?

2003 doğumlu Taha Altıkardeş, yetiştiği Bursaspor ile A takımda geçen sezon oynamaya başladı. Taha, Spor Toto 1. Lig'de 20-21 sezonunda 14 maçta forma giydi. Genç oyuncu, içinde bulunduğumuz sezonda ise 5 maçta formayı terletti.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Bursaspor
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