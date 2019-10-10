Avrupa'nın en golcüsü Manchester City

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) geride kalan haftalarda en çok gol atan takımlar sıralamasında Manchester City zirvede yer aldı.

İngiltere Premier Lig'de geçen sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, puan kayıpları yaşadığı ilk 8 haftada Liverpool'un 8 puan gerisine düşse de gol yollarında etkili performansıyla rakiplerine gözdağı veriyor.

Bu sezon rakip fileleri 27 kez havalandıran Manchester ekibi, en çok gol atan takımlar sıralamasında Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımları geride bıraktı. Maç başına 3.3 gol ortalamasıyla oynayan Guardiola'nın öğrencileri, Etihad Stadı'nda 14, deplasmanda ise 13 gol atarak dengeli bir tablo ortaya koydu.

Manchester City'de Arjantinli Sergio Agüero 8, Raheem Sterling de 6 golle takımlarının skor yüküne önemli katkı sağladı. Lige 8'de 8 yaparak şampiyonluk yolunda taraftarlarını heyecanlandıran UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool, 20 golle Premier Lig'in en çok gol atan ikinci takımı oldu.