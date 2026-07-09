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Fenerbahçe'de Kante'ye sürpriz talip!

Yeni sezon öncesi iddialı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de, şişen yabancı kontenjanını rahatlatmak için radikal kararlar kapıda. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz devre arasında renklerine bağladığı dünyaca ünlü Fransız orta saha için sürpriz bir kulüp resmi girişimlere başladı. Finansal yükü hafifletmek isteyen yönetimin bu ayrılığa yeşil ışık yakabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de Kante'ye sürpriz talip!
Emre Şen
N'Golo Kante

N'Golo Kante

FRA Fransa
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer turlarını hızlandran Fenerbahçe; Vedat Muriqi, Amara Diouf ve Nathan Ake gibi hamlelerin ardından kadrodaki yabancı oyuncu sayısında ciddi bir yoğunluk yaşamaya başladı. Takımdaki yabancı sayısı 22'ye ulaşırken, yönetim acil elden çıkarma planını devreye soktu. Geçtiğimiz sezonu kiralık geçiren isimlerin yanı sıra Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Dominik Livakovic ve Diego Carlos ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak asıl sürpriz gelişme N'Golo Kante cephesinde yaşanıyor.

MEMLEKETİNDEN SÜRPRİZ TALİP: GİRİŞİMLER BAŞLADI

Fenerbahçe de Kante ye sürpriz talip! 1

Fransa Ligue 1'in yeni projelerinden Paris FC, Fenerbahçe'nin tecrübeli dinamosu N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Al-Ittihad'dan bedelsiz olarak sarı-lacivertli ekibe katılan 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Fransız kulübünün yakın takipte olduğu ve resmi temaslara başladığı ileri sürüldü.

YÖNETİM DEV MAAŞTAN KURTULMAK İSTİYOR

Fenerbahçe de Kante ye sürpriz talip! 2

Fenerbahçe'nin yeni yönetim kademesi, Kante'nin yıllık 11 milyon Euro seviyesindeki net maaşını kulüp bütçesi için oldukça yüksek buluyor. Oyuncudan maaşında ciddi bir indirime gitmesini istemeyi planlayan kurmayların, Fransa'dan gelecek cazip ve uygun teklifleri değerlendirmeye son derece açık olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun, kulübün finansal yapısını rahatlatmak adına satışı ciddi şekilde masaya getirilmiş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe N'Golo Kante
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