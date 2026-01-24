SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Sefer Baygın hayatını kaybetti

Türkiye Güreş Federasyonu, eski milli sporcu Sefer Baygın'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Sefer Baygın hayatını kaybetti
Emre Şen

Federasyonun açıklamasında, "1972 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek Avrupa şampiyonu olan, aynı yıl 1972 Yaz Olimpiyatları'nda ay-yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme onurunu yaşayan milli sporcumuz Sefer Baygın hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 1942 yılında Tokat’ta dünyaya gelen Sefer Baygın'ın güreşe Turhal Şekerspor'da başladığı ve ardından Sivas Demirspor'da sürdürdüğü kariyerinde milli takıma yükseldiği belirtilerek, "Sporculuk kariyerinde Avrupa şampiyonluğu, Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, Dünya Şampiyonası beşinciliği ve olimpiyat dördüncülüğü dereceleri bulunan Baygın, Türk güreş tarihinin önemli isimleri arasında yer almıştır. Aktif sporculuk kariyerinin ardından antrenörlük yapan Sefer Baygın, başta Kırkpınar Başpehlivanı merhum Cengiz Elbiya olmak üzere birçok sporcunun yetişmesine katkı sağlamıştır." denildi.

Sefer Baygın'ın cenazesinin, yarın Antalya'da toprağa verileceği aktarıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu, Baygın'ın ailesine, sevenlerine ve Türk güreş camiasına başsağlığı diledi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig’de günün VAR hakemleri belli olduSüper Lig’de günün VAR hakemleri belli oldu
Trabzonspor taraftarı sosyal medyada gündem oldu!Trabzonspor taraftarı sosyal medyada gündem oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Güreş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.