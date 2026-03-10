SPOR

Galatasaray'ın hayaliydi, Juve harekete geçti! Bernardo Silva transferinde beklenmedik hamle

Şampiyonlar Ligi eleme turunda temsilcimiz Galatasaray'a elenen Juventus; Zeki Çelik, Goretzka ve Senesi için düğmeye basarken, asıl bombayı Bernardo Silva ile patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın da radarına girdiği öne sürülen Portekizli yıldız için Torino temsilcisi temsilcilerle masaya oturdu.

Burak Kavuncu
Bernardo Silva

Bernardo Silva

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
İtalya’nın dünyaca ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Juventus’un önümüzdeki transfer dönemi için belirlediği dev listeyi ve hedeflerini sızdırdı. Listede sezon sonunda Galatasaray’ın da kadrosuna katmak için ilgi gösterdiği iddia edilen dünya yıldızı Bernardo Silva ismi ön plana çıkıyor.

JUVENTUS'TAN TRANSFER OPERASYONU: LİSTEDE MİLLİ YILDIZ VE DÜNYA DEVLERİ VAR!

İtalyan devi Juventus, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; siyah-beyazlıların listesinde Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik de yer alıyor. Milli oyuncumuz sezon sonu boşa düşerken, bonservisi elinde olarak Juventus'a gelebileceği öğrenildi. Roma'daki performansıyla dikkat çeken Zeki, Juve'nin savunma rotasyonu için düşündüğü en güçlü adaylardan biri konumunda.

BERNARDO SILVA İÇİN İLK TEMAS KURULDU!

Listenin en heyecan verici ismi kuşkusuz Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva. Habere göre Juventus, Silva'nın temsilcisiyle ön görüşmelere resmen başladı. Adı daha önce sıkça Galatasaray ile de anılan ve sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran tecrübeli oyuncunun, İtalya seçeneğine nasıl baktığı ise merak konusu.

GORETZKA VE SENESİ DE TAKİPTE

Torino ekibinin listesi sadece bu iki isimle sınırlı değil. Bayern Münih'in orta sahadaki dinamosu Leon Goretzka , Juventus'un merkezini güçlendirmek için en büyük hedefi.

Öte yandan Premier Lig'de Bournemouth formasıyla başarılı bir grafik çizen Arjantinli stoper Marcos Senesi de B savunmanın göbeği için düşünülüyor.

