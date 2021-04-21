Avrupa Süper Ligi'ne Ozan Kabak da karşı

"Avrupa Süper Ligi" karşıtı Liverpoollu futbolcular arasına Ozan Kabak da katıldı.

"Bundan hoşlanmadık ve gerçekleşmesini istemiyoruz. Bu, bizim ortak duruşumuz. Bu kulübe ve taraftarlarına kayıtsız, şartsız bağlıyız. Asla yalnız yürümeyeceksin" ifadelerini içeren açıklamayı, Ozan da Twitter hesabına koydu.

İlk olarak takım kaptanı Jordan Henderson'ın paylaştığı açıklamaya, Trent Alexander-Arnold, James Milner, Alisson Becker ve Xherdan Shaqiri de destek vermişti.

KAYNAK: AA

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