Avrupa Triatlon Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belirlendi

Polonya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Triatlon Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Triatlon Birliği Gelişim Takımı'na seçilen milli sporcular Selinay Tuğçe Kır, Taha Eren Coşkun, Burak Çağdaş ve Özlenen İpek Günad, 4 Haziran'da Rzeszow kentinde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.

Sporcular, 12-26 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Alicante kentinde milli takım kampına katılacak.

