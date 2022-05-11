YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Avrupa Triatlon Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belirlendi

Avrupa Triatlon Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belirlendi

11.05.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Triatlon Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belirlendi

Polonya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Triatlon Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Triatlon Birliği Gelişim Takımı'na seçilen milli sporcular Selinay Tuğçe Kır, Taha Eren Coşkun, Burak Çağdaş ve Özlenen İpek Günad, 4 Haziran'da Rzeszow kentinde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.

Sporcular, 12-26 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Alicante kentinde milli takım kampına katılacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 56 ülkeye kitap bağışıCumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 56 ülkeye kitap bağışı
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanıING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı
Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandıKahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Polonya Türkiye

Ankara Namaz Vakitleri 11 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:31
Öğle
12:50
İkindi
16:42
Akşam
19:59
Yatsı
21:33
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Hemcinslerine seslendi! “Siz istediniz, ben yaptım”

Hemcinslerine seslendi! “Siz istediniz, ben yaptım”

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Yarın geç olabilir: Gördüğünüz an harekete geçin!

Yarın geç olabilir: Gördüğünüz an harekete geçin!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.