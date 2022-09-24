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Avrupa üçüncüsü yıldız boksörler, bu kez altın madalya peşinde

24.09.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcu Yoncagül Yılmaz: - "Şimdi İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Orda hedefimiz altın madalya" - Ay-yıldızlı boksör Tusem Eylül Önem: - "İnşallah Avrupa'da şampiyon olup, İstiklal Marşı'mızı okutup, Türk milletinin gücünü göstereceğiz"

ÖZGÜR ALANTOR - Geçen yıl Avrupa üçüncüsü olan yıldız boksörler Tusem Eylül Önem (16 ) ve Yoncagül Yılmaz'ın (15) bu seneki Avrupa Şampiyonası'nda hedefi altın madalya.

Türkiye Boks Federasyonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başantrenör Ahmet Çınar ile yardımcı antrenörler Mehmet Dalbudak ve Feridun Şah gözetiminde 3 Eylül'de kampa giren Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nda 13 sporcu, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen yıl kilolarında Avrupa üçüncüsü olan Tusem Eylül Önem ve Yoncagül Yılmaz, altın madalya hedeflerini bu yıl gerçekleştirmek istiyor.

- Yılmaz: "Ablalarımı örnek alıyorum"

Milli sporcu Yoncagül Yılmaz, AA muhabirine, boksu çok sevdiğini söyledi.

Antrenörünün 2019 yılında okulunu ziyareti sonrası boksla tanıştığını dile getiren Yılmaz, "Hocamız okulumuza gelip bizimle konuştu. Onunla birlikte çalışmalara başladım. 2020'de Çankırı'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve üst miniklerde ikinci oldum. 2021'de Türkiye şampiyonu oldum ve milli takıma çağrıldım. 2021 yılında Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldum." dedi.

Boksa olan ilgisinin daha da arttığını ifade eden Yoncagül Yılmaz, "Bu sene yıldızlarda yeniden Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçildim. Şimdi İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Orada hedefimiz altın madalya. İstiklal Marşı'mızı okutmak için elimizden geleni yapacağız. Daha çok çalışıp, emek veriyoruz. Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu gibi ablalarımı örnek alıyorum. İnşallah onlar gibi güzel işler yaparım." diye konuştu.

Yoncagül Yılmaz'ın antrenörü Mehmet Dalbudak ise 2019'dan beri Kırşehir'de görev yaptığını belirterek, "Milli takım kampında var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Yoncagül geçen yıl Avrupa üçüncüsü oldu. O zaman hedeflerimiz yarım kalmıştı. Bu sene Avrupa Şampiyonası'nda hedefimize ulaşıp, altın madalyayı kaldırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Önem: "Çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz"

Ay-yıldızlı sporcu Tusem Eylül Önem, 2019 yılında boksa başladığını dile getirerek, "Antalya'da büyük bir spor kompleksimiz vardı. Kompleksi görmek için gittiğimde hocamla tanıştım. Boksa başladım. Yedi aydır boksla uğraşırken 2020 yılında Çankırı'daki Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve ikinci oldum." şeklinde konuştu.

Bu derecenin kendisini daha çok heyecanlandırdığını vurgulayan Tusem Eylül Önem, şunları dile getirdi:

"2021'de Türkiye şampiyonu oldum. Gürcistan'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Bu sene yeniden Türkiye şampiyonu olarak milli takım kampına çağrıldım. Çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. İnşallah Avrupa'da şampiyon olup, İstiklal Marşı'mızı okutup, Türk milletinin gücünü göstereceğiz."

Sporcunun antrenörü Feridun Şah ise "Tusem henüz 7 aydır antrenman yaparken ona inanıp, Türkiye Şampiyonasına götürdüm ve final oynadık. Çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Beni yanıltmadı ve 2021 yılında Türkiye şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduk. Şimdi 25 Eylül'de İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Hedeflerimiz ve takımımızın moral ile motivasyonu yüksek. Bütün kilolarda altını koparıp gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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