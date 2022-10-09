Avrupa Ümitler ve Gençler Bocce Şampiyonası sona erdi

Bocce Kadın Ümit Milli Takımı, İspanya'nın Palma del Mallorca şehrinde düzenlenen Avrupa Ümitler ve Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun üçüncü ve son gününde yapılan Milletler Kupası müsabakalarında yarışan Kadın Ümit Milli Takımı bronz madalya elde etti.

Açıklamada, "Rabia Nur Uzunay, Büşranur Uzun, Demet Şahin ve Merve Karakaya'dan oluşan milli takımımızı bu başarılarından dolayı kutluyor, büyük bir özveri ile çalışan antrenör ve teknik ekibimize teşekkür ediyoruz." denildi.

