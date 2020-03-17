Avrupa Voleybol Konfederasyonu, Koronavirüs nedeniyle organizasyonları askıya aldı!

Koronavirüs salgını dünyada gündem olmaya devam ediyor. Futbol müsabakalarının ertelenmesinin ardından bir hamle de Avrupa Voleybol Konfederasyonu'ndan geldi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), dünya genelinde ve ülkemizde de görülen Koronavirüs salgını sebebiyle düzenlenecek tüm organizasyonlarının ikinci duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu.

