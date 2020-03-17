SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Avrupa Voleybol Konfederasyonu, Koronavirüs nedeniyle organizasyonları askıya aldı!

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, Koronavirüs nedeniyle organizasyonları askıya aldı!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.03.2020 15:07 | Son Güncelleme

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Koronavirüs nedeniyle organizasyonlarının ikinci duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, Koronavirüs nedeniyle organizasyonları askıya aldı!

Koronavirüs salgını dünyada gündem olmaya devam ediyor. Futbol müsabakalarının ertelenmesinin ardından bir hamle de Avrupa Voleybol Konfederasyonu'ndan geldi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), dünya genelinde ve ülkemizde de görülen Koronavirüs salgını sebebiyle düzenlenecek tüm organizasyonlarının ikinci duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Spor faaliyetlerine koronavirüs engeliSpor faaliyetlerine koronavirüs engeli
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Voleybol koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

Bakan Selçuk'tan sağlık raporu ve reçete açıklaması

Bakan Selçuk'tan sağlık raporu ve reçete açıklaması

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Galatasaraylı futbolcu karantinada!

Galatasaraylı futbolcu karantinada!

Futbolda ilk koronavirüs ölümü İspanya'da

Futbolda ilk koronavirüs ölümü İspanya'da

Koronavirüs testi yaptırmıştı! Sonuç belli oldu

Koronavirüs testi yaptırmıştı! Sonuç belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajları

Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajları

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çağlar Söyüncü 'Maçın Adamı' seçildi Crystal Palace: 0 - Leicester City: 2

Çağlar Söyüncü 'Maçın Adamı' seçildi Crystal Palace: 0 - Leicester City: 2

Joshua servet kazandı

Joshua servet kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa Voleybol Konfederasyonu, Koronavirüs nedeniyle organizasyonları askıya aldı!

Koronavirüs Voleybol'u da vurdu!

Spor faaliyetlerine koronavirüs engeli

Spor faaliyetlerine koronavirüs engeli

WRC'de 3. yarışı Sebastien Ogier kazandı

3. yarışta zafer Ogier'in

Milliler 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa kota müsabakalarında 4’de 4 yaptı

Milliler 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa kota müsabakalarında 4’de 4 yaptı

2 milli sporcu Avrupa kotası için üst tura çıktı

2 milli sporcu Avrupa kotası için üst tura çıktı

Conor McGregor, teyzesinin koronavirüsten öldüğünü açıkladı

Dünyaca ünlü isim, teyzesinin koronavirüsten öldüğünü açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.