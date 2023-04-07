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Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu'nun son hali görenleri şoke etti! "Yaprak sana nolmuş"

07.04.2023 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülse Birsel'in yazdığı, bir döneme damga vuran komedi dizisi Avrupa Yakası'nda Yaprak karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hale Caneroğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Oyuncu son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu'nun son hali görenleri şoke etti! "Yaprak sana nolmuş"

Yayınlandığı dönemde çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan ve senaryosuyla herkes tarafından izlenen Avrupa Yakası'nın oyuncularının değişimleri gündem olmaya devam ediyor. Son olarak, dizide Yaprak karakterini canlandıran Hale Caneroğlu, değişimiyle görenleri hayrete düşürdü.

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2016 yılında anne olan Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı ve kendine çok farklı bir meslek seçti. Bir dönem albüm de yapan Hale Caneroğlu'nun son halini görenler tanıyamıyor.

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ARTIK BAMBAŞKA BİRİ

2013 yılında evlenen ve Arya adında bir kızı olan oyuncu hayatına yazar ve eğitmen olarak devam ediyor ve çeşitli organizasyonlarda motivasyon konuşmacılığı yapıyor.

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Kızı Arya ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Hale Caneroğlu'nun eski halinden eser yok.

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Bir hayli değiştiği gözlenen Caneroğlu, sosyal medyayı daoldukça aktif kullanıyor.

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ÇOK FARKLI BİR MESLEK SEÇTİ

Avrupa Yakası dizisinden sonra oyunculuğu bırakan Caneroğlu şimdilerde çok farklı bir meslek yapıyor. Dizi sonrasında bir dönem yazarlık yapan Caneroğlu, şu sıralar kişisel gelişim koçluğu yaparak seminerler veriyor.

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İşte Hale Caneroğlu'nun son halinden kareler...

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