Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi bayramda yüzde 6,3 geriledi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), arife günü de dahil Kurban Bayramı’nın kutlandığı 8-12 Temmuz tarihleri arasında Avrupa Yakası’ndaki elektrik tüketiminin geçen yılki bayram tatiline göre yüzde 6,3 gerilediğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü arka arkaya gelince resmi tatil ilan edilen 8-17 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde yoğun bir hareketlilik yaşandı.

Dünyanın mega kentleri arasında yer alan İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yaşayanların tatili sahil kentlerinde ve memleketlerinde geçirmeyi tercih etmesi nedeniyle bölgede enerji tüketiminde ciddi bir düşüş gözlendi.

İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtım hizmeti görevini üstlenen BEDAŞ verilerine göre, arife günü de dahil 8-12 Temmuz tarihleri arasında kutlanan Kurban Bayramı’nda Avrupa Yakası’ndaki elektrik tüketimindeki düşüş yüzde 6,3 seviyesinde gerçekleşti.

Bu yıl 8-12 Temmuz tarihleri arasında kutlanan bayram boyunca Avrupa Yakası’ndaki elektrik tüketimi 259 bin 522 megavat saat seviyesinde kalırken 2021 yılında bayramın kutlandığı 19-23 Temmuz tarihlerinde toplam tüketim 276 bin 978 megavat saat idi.

Avrupa Yakası’nda 8-17 Temmuz tarihleri arasındaki elektrik tüketimi ise 554 bin 718 megavat saat seviyesinde kaldı. Bu rakam geçen yılın aynı günlerinde tatil olmaması nedeniyle 626 bin megavat saat olarak gerçekleşmişti.

- Arıza onarım ve bakım ekipleri 7/24 sahada hazır bekletildi

İstanbul Avrupa Yakası’nda 5,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan BEDAŞ bayram tatili boyunca enerjide herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için araç ve personel sayısında güçlendirmeye gitti.

Her zaman her koşulda enerji devamlılığının sağlanmasını en önemli önceliği olarak belirleyen şirket, 7/24 çalışma esasına dayalı olarak, enerji tedarikinde herhangi bir sorun yaşanmaması ve yaşanan kesintilere en kısa sürede müdahale edebilmek için bayram tatilinde arıza onarım ve bakım ekiplerini sahada hazır bir şekilde bekletti.

8 - 17 Temmuz tarihleri arasında yatırım ve bakım kaynaklı planlı kesintileri iptal eden BEDAŞ, bayram boyunca ilçe bazında tüketimlerin azalması veya artışına karşı yük dengeleri ile puantını canlı sistem üzerinden izledi.

