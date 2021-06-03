Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da geçmişte 20-30 metreden çıkan suyun, şimdi 250 metrelere kadar inilmesine rağmen zor bulunduğunu belirterek, "Karapınar'da obrukların sayısı 600'ü geçmiş durumda. 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü kurudu, şimdi onu tekrar canlandırmak için seferber olmuş durumdayız." dedi.

Kurum, Konya Sanayi Odası'ndan katıldığı Avrupa Yeşil Mutabakatı Web Semineri'nde Konya'nın iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini çok derinden hisseden şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'ni farklı bölgelerinde afetler yaşandığına dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Konya'mızda, geçmişte 20-30 metreden çıkan su, şimdi 250 metrelere kadar inilmesine rağmen zor bulunuyor. Karapınar'da obrukların sayısı 600'ü geçmiş durumda. 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü kurudu, şimdi onu tekrar canlandırmak için seferber olmuş durumdayız. Ülkemizin her yerinde, aşırı hava olayları nedeniyle, sel, heyelan, hortum, kuraklık gibi şiddeti sürekli artan afetler yaşıyoruz. Bu afetlerde canlarımızı kaybediyoruz."