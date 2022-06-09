Avrupa'dan 150 acente yetkilisi Kemer'de buluşacak

Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, Avusturya ve Fransa'dan 150 acente yetkilisi Antalya'nın Kemer ilçesinde bir araya gelecek.

Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV), sivil toplum kuruluşları ve turizmcilerin desteğiyle turizm pazarını çeşitlendirme çalışmaları kapsamında "Şimdi Kemer Zamanı" temasıyla "ITT Form Antalya" etkinliği gerçekleştirilecek.

KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, yaptığı açıklamada, Türkiye kültürel tanıtım turları, sanal evren, yeni tüketici eğilimleri, güvenli ve sürdürülebilir turizm konularının ele alınacağı etkinliğin yarın başlayacağını ve 13 Haziran'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Foruma 6 ülkeden 150 acente yetkilisinin de katılacağını aktaran Yorulmaz, "Son 8-9 yıldır pazar çeşitliliğinin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak görüyoruz. Kemer olarak öncelikle Avrupalı turisti tekrar buraya çekmemiz gerekiyor. Başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa ile ilgili pazarlama stratejilerini artırmamız şart. Forumla pazarı daha da çeşitlendirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

ITT Form Antalya organizatörlerinden Hollanda'da acente hizmeti veren firmanın sahibi Murat Durmuş da Avrupa pazarında Kemer'in önemli bir potansiyeli bulunduğunu belirterek, etkinlikle bu potansiyeli yeniden uyandırmak istediklerini kaydetti.

Forum için gelen acente yetkililerini bölgeyi de gezdireceklerini, Kemer'in tanıtımını yapacaklarını aktaran Durmuş, verimli bir çalışma olacağını bildirdi.

