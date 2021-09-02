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Avrupa'dan bu yaz kara yoluyla yurda gelen gurbetçi sayısı yaklaşık 3 kat arttı

02.09.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl 1 Haziran-1 Eylül döneminde Avrupa'ya açılan sınır kapılarından Türkiye'ye 667 bin, bu sene ise 1 milyon 815 bin gurbetçi giriş yaptı

Avrupa'dan bu yaz kara yoluyla yurda gelen gurbetçi sayısı yaklaşık 3 kat arttı

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Geçen yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ülkelerinden memleketlerine gelemeyen gurbetçiler, bu sene Türkiye'ye adeta akın etti. Avrupa'dan geçen yıl 1 Haziran-1 Eylül döneminde kara yoluyla Türkiye'ye 667 bin, bu sene ise 1 milyon 815 bin gurbetçi geldi.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin sınır kapılarından haziranda başlayan gelişlerinin yerini dönüşler aldı. Bir anlamda eylül itibarıyla "gurbetçi sezonu" tamamlanmaya başladı.

Geçen yıl salgının boyutu pek çok seyahati ertelemişti. Bu ertelemelerden Avrupa'da yaşayan Türkler de etkilendi.

Her yıl ortalama 2 milyon gurbetçinin geldiği Türkiye'ye geçen sene 1 Haziran-1 Eylül döneminde, Avrupa'ya açılan sınır kapılarından 667 bin gurbetçi giriş yapmıştı.

Bu yıl ise aynı dönemde yurda giriş yapan gurbetçilerin sayısı geçen seneye oranla yaklaşık 3 kat arttı. Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Dereköy ve Pazarkule sınır kapılarını kullanarak bu yıl 1 milyon 815 bin gurbetçi ülkeye geldi.

- Gurbetçinin ilk tercihi Kapıkule

Türkiye'ye Yunanistan üzerinden gelenler İpsala, Pazarkule, Bulgaristan rotasından gelenler ise Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarından giriş yapıyor. Ancak Avrupa'da yaşayan Türkler baba ocağına geliş yolunda en çok Kapıkule'yi tercih ediyor.

Gurbetçiler bu yıl da en çok Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullandı. Yolculardan 1 milyon 345 bini Kapıkule'yi kullanarak Türkiye'ye ulaştı.

Yurttan çıkışta da yine en çok Kapıkule Sınır Kapısı kullanıldı.

- "Vatanımızı çok özlüyoruz"

İzinlerini tamamlayıp yaşadıkları ülkelere hareket eden gurbetçiler, dönüş hüznü yaşıyor.

Almanya'ya giden Emrah Altınsoy, AA muhabirine, tatilinin çok güzel geçtiğini, akrabalar ve arkadaşlarıyla zaman geçirdiğini belirtti.

Türkiye'ye girişte sevinç, giderken ise hüzün yaşadıklarını ifade eden Altınsoy, "Giderken gerçekten kendimizi kötü hissediyoruz. Vatanımızı, milletimizi çok özlüyoruz. Daha gitmeden gelecek yıl Türkiye'ye geliş planlarını yapmaya başladık." dedi.

Fransa'ya giden Ahmet Eren ise yıllık iznini Mersin ve Ankara'da tamamladıktan sonra dönüşe geçtiklerini söyledi.

Türkiye'den çıkarken üzüntü duyduklarını anlatan Eren, "Üzülerek gidiyoruz. Her güzel şey bir gün bitiyor. Vatanımızı özlüyoruz." diye konuştu.

Eren, hasretle yeniden Türkiye'ye gelecekleri günü bekleyeceklerini dile getirdi.

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