Avrupa'dan yurda gelen Türkler karantina uygulamasının kalkmasından memnun

Uygulamanın kalkmasının gelişleri artıracağını belirten Balkaç, "Haberi duyar duymaz yola koyulduk. Ülkemize, ana vatanımıza geldiğimiz için çok mutluyuz. Gelecek arkadaşlara da şunu tavsiye ederim. Hiç korkmasınlar. Uygulamanın kalkması çok iyi oldu. Ülkemize döviz girecek. Pozitif bir gelişme oldu bu." dedi.

İsviçre'den gelen Ahmet Balkaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki 14 günlük karantina uygulamasının sona ermesinin kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılma hızının yavaşlaması ve Avrupa'daki birçok ülkenin sınırlarını açmasıyla, bu ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları tatillerini ülkelerinde geçirmek için yola çıktı. Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan vatandaşlar, 14 günlük evde gözetim uygulamasının sonlandırılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Uygulamanın kaldırılmasıyla iznini Türkiye'de geçirecek gurbetçi sayısının artması bekleniyor.

Almanya'dan Engin Üstün de evde gözetim uygulamasının sona erdirilmesinin gurbetçiler için kolaylık sağladığını ifade etti.

Akrabalarıyla daha fazla vakit geçirebileceklerini söyleyen Üstün, "14 gün burada, 14 gün dönünce de orada karantina dolayısıyla birçok gurbetçi izin kalmaz deyip izninden vazgeçiyordu. Ama kaldırılması çok mükemmel oldu." diye konuştu.

Belçika'dan gelen Hüseyin Ayar Türkiye'nin koronavirüsle başarıyla mücadele ettiğini, Avrupa'da ölü sayısının çok fazla olduğunu, bakım evlerinde yaşayan birçok yaşlının hayatını kaybettiğini söyledi.

Almanya'dan gelen Mustafa Küçükgedikli de yeni uygulamanın memlekete daha rahat gelmelerini sağladığını dile getirdi.

