"Avrupa'nın 100 sıcak noktasından birisi" ile Taylan'daki tropik orman araştırılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Faruk Selçuk, projenin temelinin biyoçeşitlilik olduğunu vurgulayarak, şunları anlattı:

"Aslında bu, genetik ve ekolojik olarak dünyanın her tarafında eşit olmadan dağılmış bir olgudur. Ancak bu olgunun tespit edilmesi, o kaynağın daha etkili ve efektif kullanılabilmesi açısından çok önemli. Biz proje ile bunu oluşturacağız. Bu çeşitliliğin tespit edilmesi konusunda çalışacağız. Çalıştığımız alan Karabük-Yenice Ormanları. Bu orman Avrupa'nın 100 sıcak noktasından birini oluşturuyor. Tayland Doi Inthanon Milli Parkı da tropik bir orman. Biz bu projede Yenice Ormanları ile Doi Inthanon Milli Parkı Ormanlarının kıyaslamasını yapacağız."

