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Avrupa’nın 4 ülkesinden gelen engelliler Balıkesir’de buluştu

26.09.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sakatlar Derneği(TSD) Balıkesir Şubesi ve Balıkesir Engelli Spor Kulübü’nün paydaşı olduğu; Avrupa birliği programı dahilinde sürdürülen "Let’s Remove The Obstacles With Sports-’Engelleri sporla kaldıralım’" başlıklı gençlik projesi; İtalya, Romanya, Litvanya, Polonya ve Türkiye’nin katılımı ile projenin ilk ayağı Balıkesir’de tamamlandı.

Avrupa’nın 4 ülkesinden gelen engelliler Balıkesir’de buluştu

TSD Şube Başkanı Zeki Uslu projenin temel konusunun engelli bireyleri sporun her alanında aktif olmalarını desteklemek ve görünürlüğünü sağlamak olduğunu, bu dahilde 14’ü engelli olmak üzere 35 kişilik bir katılımcınım bu projede yer aldığını, bir başka yönüyle bu projede kültürel etkileşimin de amaçlanmış olduğunu. Başta Türk kültür ve adetleri olmak üzere katılımcı ülkelerin kültürlerini keşfetmeleri ve anlamaları için ayrıca Balıkesir İlinde engellilerin topluma katılımını destekleyen çalışmaların tanıtımının da bu projenin hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

Başkan Uslu bu buluşmada TSD Balıkesir Şubesinde Balıkesir Engelli Spor Kulübü takımları ile Geleneksel Türk Okçuluğu tanıtımının yapıldığını, gelen misafirlerle birlikte Bocce ve Ok atışı deneyimleyerek keyifli bir etkileşim sergilendiğini ifade etti.

Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen misafir engellilere spor yapmanın yanı sıra Balıkesir mantısı ve höşmerim ikram edilerek misafirler yöresel tatlar ile uğurlandı.

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