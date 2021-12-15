Avrupa'nın ödül avcısı Troya Müzesi kısa tanıtım videosuyla da ipi göğüsledi

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale'nin merkeze bağlı Tevfikiye köyünde bulunan ve Avrupa'dan iki yıl üst üste prestijli ödüller alan Troya Müzesi, Avrupa Müze Akademisi iş birliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen kısa tanıtım videosu yarışmasında da Türkiye'ye ilk ödülünü kazandırdı.

Müze, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 1998'de Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nin girişinde yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yarışmayla belirlenen proje kapsamında yapımına 2014'te başlanan ve 2018'in ekim ayında ziyarete açılan 90 bin metrekare büyüklüğe sahip 3 katlı Troya Müzesi, ziyaretçilerini Antik Çağ'da yaşamış ozan Homeros'un Troya Savaşı'nı anlattığı "İlyada Destanı"nın 6 dilde hazırlanan beyitleri ile karşılıyor. Müzede bölgedeki kazılardan çıkan eser ve buluntular da sergileniyor.

Teşhir, depolama, idari birimler, sosyal donatı mahalleleri ile açık teşhir, peyzaj ve ziyaret alanlarından oluşan müzede ziyaretçiler, her teşhir katına rampadan çıkarak ulaşabiliyor.

Ziyaretçiler müzeyi gezerken "Troas Bölgesi Arkeolojisi", "Troya'nın Tunç Çağı", "İlyada Destanı ve Troya Savaşı", "Antik Dönem'de Troas ve İlion", "Doğu Roma ve Osmanlı Dönemi", "Arkeoloji Tarihçesi", "Troya'nın İzleri" başlıklarından oluşan hikayeleri takip ediyor.

"2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü"nün ardından "2020/2021 Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü"nün sahibi olan Troya Müzesi, Avrupa'daki en prestijli ödülleri alan ilk Türk müzesi oldu. Müze, "8. Museums in Short" yarışmasında ise Türkiye'den ilk kez "Special Mention" ödülüne layık görüldü.

- "15 ülkeden 32 müze hazırladıkları videolarla katıldı"

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, AA muhabirine, ödül aldıkları son yarışmanın 2012'den bu yana düzenlendiğini söyledi.

Türkiye'ye ve müzeye bu sene önemli ödüller kazandırdıklarını belirten Gölcük, şu bilgileri paylaştı:

"Museums in Short yarışmasında Troya Müzesi kısa videosu 'Special Mention' ödülünü aldı. ‘Museums in Short’ 2012 yılında ilk defa lansmanını yapmıştı. Avrupa Müze Akademisi iş birliğiyle bu yıl 8’inci kez düzenlendi. Türkiye’ye bu ödül ilk kez geldi. Bu yıl toplamda 15 ülkeden 32 müze hazırladıkları videolarla katıldı. Biz de Emre Dörter’in hazırladığı ‘Museums Troy’ videosuyla yarışmaya katıldık. Yarışmada sadece bir kategoride halk oylaması da vardı. Sağ olsun müze dostlarımız da o halk oylamasına yoğun katılım gösterdiler. Halk oylamasında Troya Müzesi videosu birinci olamadı fakat daha kıymetli bir şey oldu, jüri ödüllerinde ‘Special Mention’ ödülünü aldı."

Gölcük, önemli ödüllere sahip olmanın, marka değeri ve tanınırlık bakımından da önemli olduğunu vurguladı.

Müzenin iki yılda layık görüldüğü ödüllerle, milyonlarca liraya tanıtamayacakları, reklam yapamayacakları bir hikayeyi dünyaya duyurduklarını dile getiren Gölcük, "Bu ‘Museums in Short’ yarışması içerisinde toplam 4 müze ödül aldı. Onların arasından bizimle beraber ‘Special Mention’ ödülünü alan Belçika’dan bir müze vardı. Yunanistan’dan, Polonya’dan bir müze ve Troya Müzesi son derece övgü dolu sözlerle bu ödülü aldı." dedi.

Rıdvan Gölcük, videonun yapımcısı Emre Dörter'e teşekkür etti.

Müzenin Türkiye için ciddi bir marka haline gelmeye başladığına dikkati çeken Gölcük, şöyle konuştu:

"Çıta her yükseldiğinde stres oranımız daha da artıyor ve daha iyi hazırlanmak konusunda bir dürtümüz oluşuyor. Önümüzdeki yıl inşallah içinde bulunduğumuz durumdan çok daha kuvvetli geçecek diye inanıyorum. Kısaca özetlemek gerekirse, önümüzdeki yıl Çanakkale’de müzeciliğin kurumsal tarihine odaklanacağız. Çanakkale müzeciliğinin kuruluşuyla ilgili çok özel belgeler paylaşacağız. Yeni birkaç sergi olacak. Uluslararası çapta sempozyum, söyleşiler olacak. Bir de çok önemli prestij kitabı inşallah basıp duyurma şansı elde edeceğiz."

