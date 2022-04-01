Avrupa'nın önde gelen kahve zinciri Costa Coffee Türkiye'ye geldi

İSTANBUL (AA) - Avrupa'nın önde gelen kahve zinciri ve 12 yıl üst üste İngiltere’nin “En sevilen kahve zinciri” seçilen Costa Coffee, Türkiye’ye geldi.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Costa Coffee, Türkiye’deki ilk kahve dükkanını İstanbul’da Bağdat Caddesi’ndeki Boyner Cadde’de açtı.

“Signature Blend”i dünyaca bilinen Mocha Italia harmanı ile hazırlanan, taze süt ile zenginleştirilen kahve çeşitleri ve ikonik kırmızı fincanıyla tanınan Costa Coffee, Boyner mağazalarında kahveseverlere özel lezzetler sunacak.

Deneyim odaklı, içinden hayat geçen ve çevresindeki hayatı mağazanın içine taşıyan konseptler yaratmayı amaçlayan ve bu kapsamda ilk adımını Boyner Cadde’yi açarak atan Boyner, Costa Coffee ile müşterilerine sunduğu “akışkan mağazacılık” deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor.

Boyner, Costa Coffee'nin kahve alanında uzmanlığını İstanbul genelinde Boyner mağazalarının bulunduğu yeni lokasyonlara taşımaya, yaşam tarzı, deneyim ve alışverişi bir arada sunmaya devam edecek.

Londra merkezli, Avrupa’nın en büyük, İngiltere’nin ise en çok tercih edilen kahve zinciri olan Costa Coffee kahve kalitesi ile öne çıkıyor. Costa Coffee’nin özel harmanı olan “Mocha Italia”da sadece Rainforest Alliance sertifikalı kahve çekirdekleri kullanılıyor.

Costa Coffee, özel harmanı ile hazırladığı sıcak ve buzlu kahve alternatiflerini şimdi de Türk kahveseverlerle buluşturuyor. Costa Coffee, zengin yiyecek menüsünde ise kahvenin yanına eşlik edebilecek Türk damak tadına özel Acuka Kruvasan, Muz Karamel Kek, Fudge Brownie gibi lezzetlere yer veriyor.

- Bu yıl içinde Akasya ve Viaport AVM ile Pangaltı’da bulunan Boyner’lerde de yer alacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, Costa Coffee’nin kahve konusundaki uzmanlığına dikkati çekerek, “Boyner ve Costa Coffee birlikteliğini, kendi alanında ustalaşan ve ait oldukları sektörlerde iz bırakmış iki büyük markanın, daha büyük başarılara birlikte koşmasını sağlayacak bir iş birliği olarak görüyoruz.

Kahve alanında dünyadaki en prestijli markalardan biri olan Costa Coffee ile aynı hedefe doğru yürümekten dolayı son derece mutluyuz. Costa Coffee’nin, deneyimi odağımıza aldığımız fiziksel mağazacılık stratejimize zenginlik katacağına ve uyumlu bir sinerji oluşturacağına inanıyoruz. Bu yıl içinde Boyner Cadde’nin yanı sıra Akasya ve Viaport AVM ile Pangaltı’da bulunan Boyner’lerde de alışverişe kahve kokusu ve sohbeti eşlik edecek.” diye konuştu.

- “Costa Coffee’yi Türkiye gibi kahve kültürü olan bir ülkeye getirdiğimiz için çok heyecanlıyız”

Costa Coffee Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (EMENA) Genel Müdürü Gordon Mowat, Costa Coffee olarak vizyonlarının dünyaya kahveyi sevdirmek için ilham vermek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Boyner ile birlikte büyümemize yardımcı olacak, heyecan verici bir ortaklığı hayata geçiriyoruz. Costa Coffee’yi Türkiye gibi kahve kültürü olan ve kahvede seçici davranan insanların yaşadığı, büyük bir potansiyele sahip bir ülkeye getirdiğimiz için çok heyecanlıyız. 50 yılı aşkın deneyimimiz ile hazırladığımız Costa Coffee’ye özel kahve çeşitleri ve lezzetleriyle birlikte Türk damak tadına uygun zengin bir yiyecek menüsünü bir arada sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün, burada Boyner ile birlikte çıktığımız bu yolculuğa harika bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum.”

