Avtodor'un başına 32 yaşındaki Dusan Alimpijevic getirildi

Avtodor Kul\u00fcb\u00fc, gen\u00e7 antren\u00f6r Alimpijevic ile sezon sonuna kadar anla\u015fma sa\u011fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\n\u0130lk kez \u00fclkesinin d\u0131\u015f\u0131nda g\u00f6rev yapacak S\u0131rp ba\u015fantren\u00f6r Alimpijevic, Meridiana, Vojvodina, Spartak Subotica, FMP ve son olarak K\u0131z\u0131ly\u0131ld\u0131z'da \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.Bir anda ortaya \u00e7\u0131kt\u0131! Herkes onu g\u00f6rmek i\u00e7in s\u0131raya giriyorGalatasaray 77 - 69 ratiopharm UlmBe\u015fikta\u015f Sompo Japan 90 - 94 Segafredo Virtus Bologna
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