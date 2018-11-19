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Avtodor'un başına 32 yaşındaki Dusan Alimpijevic getirildi

BASKETBOL HABERLERİ  | 19.11.2018 21:07 | Son Güncelleme

Rusya'nın Avtodor Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe 32 yaşındaki Dusan Alimpijevic getirildi.

Avtodor'un başına 32 yaşındaki Dusan Alimpijevic getirildi

Avtodor Kulübü, genç antrenör Alimpijevic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

İlk kez ülkesinin dışında görev yapacak Sırp başantrenör Alimpijevic, Meridiana, Vojvodina, Spartak Subotica, FMP ve son olarak Kızılyıldız'da çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dusan Alimpijevic avtodor

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