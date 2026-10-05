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Fred her şeyi bir bir açıkladı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı için itiraf: Bilerek koşmuyordu, antrenmanlara çıkmıyordu

Fred, Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ın sarı-lacivertli takımdaki çalışma disiplinine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Brezilyalı futbolcu, Kolombiyalı yıldızın "Zaten zenginim" diyerek antrenmanlardan kaçtığını ve zamanla çalışmayı tamamen bıraktığını anlattı.

Fred her şeyi bir bir açıkladı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı için itiraf: Bilerek koşmuyordu, antrenmanlara çıkmıyordu
Cevdet Berker İşleyen
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Benfica
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Fred, sarı-lacivertli takımda birlikte forma giydiği Jhon Duran hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, Kolombiyalı yıldızın antrenmanlara yaklaşımı ve para konusundaki tavrıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"ZATEN ZENGİNİM" DİYEREK ANTRENMANDAN KAÇIYORDU

Fred her şeyi bir bir açıkladı! Fenerbahçe nin eski yıldızı için itiraf: Bilerek koşmuyordu, antrenmanlara çıkmıyordu 1

Fred, Jhon Duran'ın Fenerbahçe'deki döneminde antrenman konusunda isteksiz olduğunu belirterek yaşadığı bir olayı anlattı.

Fred, "Jhon Duran'ın hiçbir şey umrunda değildi. ‘Hadi Duran, antrenman yapalım, şurada biraz koşalım.’ derdim. ‘Abi, ben zaten zenginim. Koşmama gerek yok.’ der, sonra da sağlık departmanına gidip kaytarırdı." ifadelerini kullandı.

"NE KADAR ÇOK, O KADAR İYİ"

Fred her şeyi bir bir açıkladı! Fenerbahçe nin eski yıldızı için itiraf: Bilerek koşmuyordu, antrenmanlara çıkmıyordu 2

Duran'ın para konusunda da farklı bir bakış açısına sahip olduğunu söyleyen Fred, Kolombiyalı futbolcuyla Zenit'e transferi öncesinde yaptığı konuşmayı aktardı.

Fred, "Zenit'e gittiğinde ‘Ooo, artık daha çok para kazanacaksın’ dedim. ‘Abi, ne kadar çok o kadar iyi, ne kadar çok o kadar iyi.’ diyordu." dedi.

"ÜÇ NESLİN HAYATINI KURTARDIM"

Fred her şeyi bir bir açıkladı! Fenerbahçe nin eski yıldızı için itiraf: Bilerek koşmuyordu, antrenmanlara çıkmıyordu 3

Fred, Duran'ın ekonomik olarak kendisini ve ailesini güvence altına aldığını düşündüğünü de belirtti.

Brezilyalı futbolcu, "Bazen konuştuğumuzda ‘Benim, ailemin ve üç neslin hayatını kurtardım zaten...’ diyordu." sözleriyle Duran'ın yaklaşımını anlattı.

"FENERBAHÇE'DE ANTRENMANLARI TAMAMEN BIRAKTI"

Fred her şeyi bir bir açıkladı! Fenerbahçe nin eski yıldızı için itiraf: Bilerek koşmuyordu, antrenmanlara çıkmıyordu 4

Fred, Duran'ın Fenerbahçe'deki ilk döneminde en azından antrenmanlara katıldığını, ancak zaman içerisinde bu durumun da değiştiğini ifade etti.

Tecrübeli orta saha, "Fenerbahçe'de başlarda en azından antrenmana falan çıkıyordu, sonra tamamen bıraktı..." dedi.

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son dakika fenerbahçe fred Jhon Duran
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