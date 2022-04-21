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Avukat velayeti kendisinde olan kızına KADES uygulamasıyla kavuştu

21.04.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avukat velayeti kendisinde olan kızına KADES uygulamasıyla kavuştu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da avukat Türkan Gülistan Tekin, velayeti kendisinde olmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi tarafından alıkonulduğunu iddia ettiği kızına Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile kavuştu.

Avukat Tekin, velayeti kendisinde olan 2,5 yaşındaki kızı B.D.G'nin 1 ay önce babası F.G. tarafından alıkonulduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, eşi F.G, merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde ikamet eden avukat Tekin ve babasının yolunu elinde sopayla keserek, tehdit etti. Bu sırada avukat Tekin, KADES uygulamasına kullanarak ihbarda bulundu.

Kısa sürede olayın yaşandığı bölgeye gelen güvenlik güçleri, Tekin'in şikayeti üzerine F.G'yi gözaltına aldı. B.D.G, baba F.G'den alınarak Tekin'e verildi.

Bu arada F.G'nin boşanma aşamasındaki eşine sopa ile saldırdığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yaşadıklarını anlatan Tekin, sabah saatlerinde büroya gitmek için otomobiline doğru yürürken, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sopayla tehdit edildiklerini söyledi.

Eşinin, kendilerine tehditler savurduğunu ileri süren Tekin, şunları kaydetti:

"Elindeki sopayla üzerimize geldi. O anda KADES uygulamasına bastım. Polis geldi. Hastaneden rapor aldık. Karakola gittik. Savcı mevcutlu getirilmesini istedi. Boşanma aşamasındaki eşimin avukatı karakolda yanıma geldi ve şikayetten vazgeçmem halinde çocuğumu teslim edeceklerini söyledi. Ben de çocuğumu teslim alabilmek için şikayetimden vazgeçtim. Çocuğumu aldığım an dünyalar benim oldu."

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