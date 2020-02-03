Avustralya Açık'ta Djokovic'in bileği bükülmüyor

Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta kariyerinin 17. grand slam zaferine ulaşırken, bu alanda İsviçreli Roger Federer ve İspanyol Rafael Nadal'a bir adım daha yaklaştı. Djokovic'in yarı finalde elediği Federer'in 20, diğer finalist Thiem'in çeyrek finalde mağlup ettiği Nadal'ın ise 19 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

Tek erkeklerde Avustralya Açık'ı en çok kazanan sporcu unvanını elinde tutan 32 yaşındaki Sırp tenisçi, şampiyonluk sayısını 8'e çıkardı ve rekorunu geliştirdi.

Sırp tenisçi, 2018 Wimbledon'da Kevin Anderson, 2018 ABD Açık'ta Juan Martin del Potro, 2019 Avustralya Açık'ta Rafael Nadal, 2019 Wimbledon'da Roger Federer ve son olarak da Avustralya Açık'ta Dominic Thiem'i yenerek kariyerine 5 grand slam şampiyonluğu daha ekledi. Djokovic, 2019 yılında Fransa Açık'a yarı finalde, ABD Açık'a ise 4. turda veda etti.

AYNI TURNUVADA 8. ŞAMPİYONLUĞA ULAŞAN 3. İSİM

Djokovic, tek erkeklerde aynı grand slam turnuvasında 8 ve daha fazla şampiyonluk yaşayan 3. tenisçi olarak tarihe geçti. Rafael Nadal, Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'nı 12 kez kazanarak bir grand slam'de en fazla şampiyonluğa ulaşan sporcu olmuştu. Roger Federer de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon'ı 8 kez kazanmıştı.

YENİDEN DÜNYA 1 NUMARASI

Djokovic, 4 Kasım 2019 tarihinde açıklanan ATP sıralamasında Rafael Nadal'a kaptırdığı zirveyi geri aldı. Turnuvanın finalisti Dominic Thiem ise listede Daniil Medvedev'i geçerek dördüncü sıraya yerleşti.

3 AYRI 10 YILDA ŞAMPİYON OLAN TEK İSİM

Djokovic, açık dönemde (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) grand slam turnuvalarında 3 ayrı 10 yılda şampiyonluk yaşayan ilk tenisçi oldu.