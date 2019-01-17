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Avustralya Açık’ta zor maçı Kei Nishikori kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.01.2019 09:45 | Son Güncelleme

Tek erkeklerde 8 numaralı seri başı Kei Nishikori, Ivo Karlovic’i 3-2 yenerek üçüncü tura çıktı.

Avustralya Açık’ta zor maçı Kei Nishikori kazandı

Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda tek erkeklerde 8 numaralı seri başı Japon Kei Nishikori, Hırvat rakibi Ivo Karlovic karşısında 3 saat 48 dakika süren maçı 3-2 kazanarak üçüncü tura yükseldi.

Avustralya’nın Melbourne kentinde devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvasında Japon Kei Nishikori, sabah seansında 69. sıradaki Hırvat Ivo Karlovic ile Margaret Court Arena’da karşılaştı.

Büyük bir mücadeleye sahne olan ve 3 saat 48 dakika süren maçın ilk setini 6-3, ikinci setini ise 7-6 Nishikori aldı. Oyuna ağırlığını kayan Hırvat Karlovic üçüncü ve dördüncü setleri 7-5 kazanarak durumu 2-2’ye getirdi.

Maç boyunca devam eden çekişme beşinci sette de sürdü ve seti 7-6 kazanan Japon tenisçi Nishikori rakibini 3-2 yenerek üçüncü tura adını yazdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ivo Karlovic avustralya açık tenis turnuvası

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