Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na Atatürk tişörtlü Denis Vashchuk damgası

Avustralya Açık'ın ilk gününde tek kadınlarda klasman lideri Ashleigh Barty, Lesia Tsurenko ile karşılaştı. Barty ilk seti 7-5 kaybetmesine karşın 6-1’lik iki setli maçı kazandı ve adını 2. tura yazdırdı.

Müsabakada esas dikkat çeken nokta ise Tsurenko’nun kondisyoneri Ukraynalı Denis Vashchuk’un Atatürk tişörtü giyiyor olmasıydı.

"ATATÜRK, GELİŞİM VE İLERLEMENİN SEMBOLÜ"

Eurosport spikeri Buğra Balaban’ın ulaştığı Vashchuk, tarihle bir hayli ilgili olduğunu belirterek, "Ulusun babası" ve "reformist" sıfatlarıyla tanımladığı Mustafa Kemal Atatürk'ü, gelişimin ve ilerlemenin sembolü olduğu için maçta onun tişörtünü giymeyi tercih ettiğini açıkladı.

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