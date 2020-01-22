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  4. Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na Atatürk tişörtlü Denis Vashchuk damgası

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na Atatürk tişörtlü Denis Vashchuk damgası

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.01.2020 10:24 | Son Güncelleme

Sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'ndaki Lesia Tsurenko-Ashleigh Barty maçında tribündeki Atatürk tişörtlü seyirci herkesin ilgi odağı oldu. Tsurenko’nun Ukraynalı kondisyoneri Denis Vashchuk, "Ulusun babası" ve "reformist" sıfatlarıyla tanımladığı Mustafa Kemal Atatürk'ü, gelişimin ve ilerlemenin sembolü olduğu için maçta onun tişörtünü giymeyi tercih ettiğini açıkladı.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na Atatürk tişörtlü Denis Vashchuk damgası

Avustralya Açık'ın ilk gününde tek kadınlarda klasman lideri Ashleigh Barty, Lesia Tsurenko ile karşılaştı. Barty ilk seti 7-5 kaybetmesine karşın 6-1’lik iki setli maçı kazandı ve adını 2. tura yazdırdı.

Müsabakada esas dikkat çeken nokta ise Tsurenko’nun kondisyoneri Ukraynalı Denis Vashchuk’un Atatürk tişörtü giyiyor olmasıydı.

"ATATÜRK, GELİŞİM VE İLERLEMENİN SEMBOLÜ"

Eurosport spikeri Buğra Balaban’ın ulaştığı Vashchuk, tarihle bir hayli ilgili olduğunu belirterek, "Ulusun babası" ve "reformist" sıfatlarıyla tanımladığı Mustafa Kemal Atatürk'ü, gelişimin ve ilerlemenin sembolü olduğu için maçta onun tişörtünü giymeyi tercih ettiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
avustralya açık tenis turnuvası Mustafa Kemal Atatürk Denis Vashchuk

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Arap kafalilara çakma milliyetçilere kapak olsun
Bizimkiler de Atatürk e küfrededursun!!!
zaten bi bizimkiler bilemiyor deyerini.
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