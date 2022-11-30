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AVUSTRALYA DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Avustralya Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler!

30.11.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya ile Danimarka, 2022 Dünya Kupası D Grubu 3. maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Al-Janoub Stadyumu'nda oynanacak. Heyecanla beklenen maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette , "Avustralya Danimarka maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Avustralya Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve maçın saati ve kanalı...

AVUSTRALYA DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Avustralya Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler!

Avustralya Danimarka maçı için heyecan dorukta. İki takım 2022 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki 3. maçlarında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal'ın yönetecek. "Avustralya Danimarka maçı canlı izle" internette araştırılıyor. İşte Avustralya Danimarka maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

AVUSTRALYA DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avustralya Danimarka maçı bugün (30 Kasım 2022 Çarşamba) oynanacak.

Heyecanla beklenen maç, saat 18.00'de başlayacak.

AVUSTRALYA DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Avustralya Danimarka maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Karşılaşma Al-Janoub Stadyumu'nda oynanacak.

AVUSTRALYA DANİMARKA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Avustralya: Ryan, Karacic, Souttar, Rowles, Aziz Behich, Leckie, Irvine, Mooy, McGree, Goodwin, Duke

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Nelsson, Christensen, Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle, Olsen, Dolberg, Damsgaard

AVUSTRALYA DANİMARKA MAÇI CANLI TAKİP

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