AVUSTRALYA DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Avustralya Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler!

Avustralya Danimarka maçı için heyecan dorukta. İki takım 2022 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki 3. maçlarında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal'ın yönetecek. "Avustralya Danimarka maçı canlı izle" internette araştırılıyor. İşte Avustralya Danimarka maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...
Avustralya Danimarka maçı bugün (30 Kasım 2022 Çarşamba) oynanacak.
Heyecanla beklenen maç, saat 18.00'de başlayacak.
Avustralya Danimarka maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Karşılaşma Al-Janoub Stadyumu'nda oynanacak.
Avustralya: Ryan, Karacic, Souttar, Rowles, Aziz Behich, Leckie, Irvine, Mooy, McGree, Goodwin, Duke
Danimarka: Schmeichel, Andersen, Nelsson, Christensen, Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle, Olsen, Dolberg, Damsgaard
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