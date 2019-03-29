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Avustralyalı futbolcu Tim Cahill emekliye ayrıldığını açıkladı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

Son olarak Hindistan ekibi Jamshedpur'da forma giyen Avustralyalı futbolcu Tim Cahill, yeşil sahalara veda etti

Avustralyalı futbolcu Tim Cahill emekliye ayrıldığını açıkladı

Avustralya tarihinin en golcü oyuncusu Tim Cahill, yeşil sahalardan emekliye ayrıldığını açıkladı. Son olarak Hindistan Süper Lig ekiplerinden Jamshedpur takımında forma giyen 39 yaşındaki Cahill, Avustralya televizyonuna yaptığı açıklamada, futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Sonraki kariyerini farklı yönlerde değerlendirmek istediğini vurgulayan Tim Cahill, "Artık futbol için yaşlı bir adamım. Oynamaya devam etmek isterdim ama artık kariyerimi televizyona odaklamak istiyorum. Antrenörlük lisansı için de başvuru yapacağım. Ailemle kaliteli vakit geçirerek dinleneceğim." ifadelerini kullandı.

Avustralyalı futbolcu, kulüp kariyeri boyunca Milwall, Everton, New York Red Bulls, Şanghay Shenhua, Hangzhou Greentown ve Melbourne City takımlarında forma giymişti. Geçen yıl emekliye ayrıldığı Avustralya formasıyla çıktığı 108 maçta 50 kez ağları sarsan Cahill, milli takım tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tim Cahill Avustralyalı hindistan Jamshedpur

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