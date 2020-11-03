Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı

Avustralya'nın en önemli at yarışı organizasyonlarından olan Melbourne Kupası öncesi canlı yayın yapan bir muhabir, yarışı izlemeye gelen seyircilerin tacizine maruz kaldı.Canlı yayında sunum yapan muhabir Lee Steele, bir kadın seyircinin arkasından sessizce gelerek kulaklarını yalamasıyla tacize uğradı. Bu olayın şokunu atlatamayan Steele yayına devam ettiği sırada, bu kez de bir erkek seyircinin kameraya doğru pantolonunu indirmesiyle ikinci bir şok yaşadı.

YAYINA YANSIMAMASI İÇİN YAKIN ÇEKİM UYGULANDI

Yaşadığı iki taciz olayına rağmen muhabir Lee Steele yayınını yapmaya devam ederken, kameramanın pantolonunu indiren seyircinin kadraja girmemesi için Steele'ye yakın çekim uygulaması dikkatlerden kaçmadı.Olay Avustralya'da kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları, muhabiri taciz eden iki seyirciyi hem tacizleri hem de sosyal mesafeyi hiçe saymaları nedeniyle sert tepki gösterdiler.

