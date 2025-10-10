SPOR

Avusturya'dan San Marino'ya gol yağmuru: Dünya Kupası elemelerinde tarihi fark!

Avusturya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde San Marino'yu sahasında ağırladı. Karşılaşma Avusturya'nın 10-0'lık ezici üstünlüğü ile sonuçlanırken, elemelerde farklı skorların yaşandığı bir geceye damga vurdu.

Avusturya'dan San Marino'ya gol yağmuru: Dünya Kupası elemelerinde tarihi fark!
Burak Kavuncu
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gol rekoru kırıldı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan dorukta! Gruplarda kıyasıya mücadeleler yaşanırken, 6. hafta maçları futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle H Grubu'nda oynanan Avusturya-San Marino karşılaşması, skor tabelasındaki farklılıkla dikkatleri üzerine çekti. Avusturya, rakibini 10-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek, elemelerdeki iddiasını güçlendirdi.

Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri, Arnautovic (4), Posch (2), Schmid, Gregoritsch, Laimer ve Wurmbrand kaydetti.

Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Avusturya, gol yollarında adeta şov yaptı. San Marino ise, rakibin baskısına karşı koymakta zorlandı ve sahadan farklı bir mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Avusturya, gruptaki puanını 15'e yükseltirken, San Marino ise henüz puanla tanışamadı. Bu sonuçla Bosna Hersek ile Avusturya arasıdaki rekabet daha da kızışırken, takımlar 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için tüm güçleriyle mücadele ediyor.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ederken, takımlar arasındaki rekabetin artması bekleniyor. Avusturya'nın San Marino karşısında elde ettiği tarihi galibiyet, elemelerde sürpriz sonuçlara açık olduğunu bir kez daha gösterdi. Gruplarda liderlik yarışı kızışırken, hangi takımların Dünya Kupası biletini alacağı merakla bekleniyor.

