Göztepe, TFF 2. Lig ekibine elendi! "Bizim için utanç"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Ziraat Türkiye Kupası’na veda ettikleri Beyoğlu Yeni Çarşı maçının ardından, "Bizim için bu sonuç bir utanç. Kazanmak adına hiçbir şey sergilemedik" dedi.

Emre Şen

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Göztepe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı’ya 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, değerlendirmelerde bulundu.

"BİZİM İÇİN UTANÇ"

Bulgar teknik adam, "Genç rakibimizi tebrik ederim. Bizim için bu sonuç bir utanç. Kazanmak adına hiçbir şey sergilemedik. İstediğimiz oyunu, agresifliği, dinamizmi gösteremedik. Buradaki tek hata bende. Başka kimsede hata yok" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Göztepe
