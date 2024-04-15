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Avusturya ekibi RB Salzburg, Türk teknik adam Onur Cinel'e emanet! Sezon sonuna kadar...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.04.2024 16:58
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Avusturya Ligi ekiplerinden RB Salzburg'dan yapılan açıklamada Gerhart Struber'in yerine sezon sonuna kadar Türk teknik direktör Onur Cinel'i göreve getirildiği duyuruldu. İşte detaylar...

Avusturya Ligi ekiplerinden RB Salzburg geçtiğimiz günlerde teknik direktör değişikliğine giderken, takımı Türk bir teknik adama emanet etme kararı aldı.

SEZON SONUNA KADAR...

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Kulüpten yapılan açıklamada Gerhart Struber'in yerine sezon sonuna kadar Türk teknik direktör Onur Cinel'in göreve getirildiği ifade edildi. Öte yandan açıklamaya göre; Onur Cinel, gelecek sezon Salzburg'un pilot kulübü FC Liefering'in başına geçecek.

ONUR CİNEL KİMDİR?

Bild-Onur-Cinel

Türk kökenli bir Alman olan Onur Cinel, 17 Haziran 1985 tarihinde Essen'de doğdu. 38 yaşındaki Cinel, Rot Weiss Essen'de başlayan hocalık kariyeri, TuS Heven ve sonrasında Schalke ile devam etti. Hans Bruch, Bernhard Trares ve Norbert Elgert'in yardımcılığını yaptı. Daha sonra Avusturya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük, Liefering'de teknik direktörlük, RB Salzburg U19'da teknik direktörlük yaptı.

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