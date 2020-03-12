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Axess Mobil ile mobil ödeme artık çok kolay

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.03.2020 14:56 | Son Güncelleme

Axess Mobil ile mobil ödeme artık çok kolay

İSTANBUL(AA) - Türkiye'nin, kullanıcılarının harcama alışkanlıklarına özel kampanyalar sunan ilk ödeme sistemleri uygulaması Axess Mobil, mobilden temassız ödemenin sonrasında QR ile ödeme yeniliğini de sunmaya başladı.

Akbank'dan yapılan açıklamaya göre, Axess Mobil’in bu yeni özelliği sayesinde Akbank müşterileri alışverişlerinde cüzdanlarına ihtiyaç duymadan özgürce, diledikleri telefondan mobil ödeme yapabiliyor. Ayrıca Axess, Wings ve Neo kart sahipleri yıl boyunca yapacakları tüm mobil ödeme harcamalarında yüzde 5, her ay 50 TL, toplamda 500 TL’ye varan kaybolmayan chip-para kazanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, mobil ödemeler dünyasında fark yaratan yeniliklere devam edeceklerini belirterek, "Yaptığımız kesintisiz yatırımlarla, dijital dünyanın tüm ayrıcalıklarını müşterilerimize sunuyoruz. Bugüne kadar NFC teknolojisini destekleyen Android cihaz sahipleri Axess Mobil ile cep telefonlarından ödeme yapabiliyordu. Artık QR ile ödeme yeniliğimiz sayesinde hem Android hem de iOS cihaz sahibi müşterilerimiz fiziksel kartlarına ihtiyaç duymadan Axess Mobil uygulamamızdan mobil ödeme yapabilir hale geldiler. Axess Mobil, tüm müşterilerimize fiziksel alışveriş noktalarında mobil cihazları ile ödeme yapma imkanı sunuyor." ifadelerini kullandı.

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Axess Mobil

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