YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Axis İstanbul AVM'den hediye çeki kampanyası

Axis İstanbul AVM'den hediye çeki kampanyası

09.09.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

500 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, AVM içinde bulunan Gencallar mağazasında kullanılabilecek 50 TL hediye çeki kazanacak

İSTANBUL (AA) - Axis İstanbul AVM, 9-12 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir kampanyaya başlıyor.

Axis İstanbul AVM açıklamasına göre, Vatan Caddesi ile E5'in kesiştiği noktada, Bayrampaşa Metro İstasyonu'nun hemen yanında bulunan Axis İstanbul AVM'de kazandıran kampanya başlıyor. 9 Eylül tarihinde başlayacak ve 12 Eylül'e kadar devam edecek kampanya kapsamında 500 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler 50 TL hediye çeki kazanacak. Hediye çeki sadece AVM içinde bulunan Gencallar mağazasında kullanılabilecek.

12.00-20.00 saatleri arasında AVM'nin zemin katında bulunan kayıt masasında fatura ve fiş ibrazı ile katılıma hak kazanan Axis İstanbul AVM ziyaretçileri alışverişlerini kazanca çevirecek. Hediye çeki stoklarla sınırlı olacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyorGamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyor
Kaliforniya cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladıKaliforniya cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladı
Sarıyer'de ‘Birlik ve beraberlik futbol turnuvası’Sarıyer'de ‘Birlik ve beraberlik futbol turnuvası’

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Eylül Perşembe

İmsak
05:04
Sabah
06:32
Öğle
13:07
İkindi
16:41
Akşam
19:32
Yatsı
20:54

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaştı

Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaştı

Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı

Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.