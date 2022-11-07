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Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 8 Kasım Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi? Etkileri aylarca sürüyor

07.11.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay tutulması için geri sayım başladı. Ay tutulması her yıl belirli tarihlerde gerçekleşiyor. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi tarafından yayımlanan gök olayları takvimi ile tutulma tarihleri netlik kazandı. Yılın son tutulması kasım ayı içerisinde gerçekleşecek. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 8 Kasım Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 8 Kasım Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi? Etkileri aylarca sürüyor

Ay tutulmasının ne zaman, saat kaçta olacağı merak ediliyor. Ay tutulması kasım ayı içerisinde gerçekleşecek. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi tarafından son tutulma tarihi hakkında açıklama yapıldı ve 8 Kasım Salı gününe işaret edildi. Ay tutulmasından en çok etkilenenler arasında burçlar yer alıyor. Astrologlar ay tutulmasının etkilerinin 6 ay sürebileceğini belirtiyor.

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yılın son Ay tutulması yarın gerçekleşecek. Tutulma, Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı gözlenebilecek.
Türkiye'den gözlenemeyecek tutulma, Türkiye saati ile 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak.
Dünya'nın gölge konisine saat 12.09'da girmeye başlayacak, saat 13.17'de tamamıyla girecek olan Ay, saat 13.59'da tutulma ortasına ulaşıp bakır renginde görülecek.
Tam tutulma, saat 14.41'de tamamlanacak. Ay, saat 15.52'de yarı gölgeden çıkacak ve tutulma sonlanacak.

AY TUTULMASI NASIL OLUR?

Ay, Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde dolanırken zaman zaman Dünya'nın gölgesine giriyor. Dolunay evresinde gerçekleşen bu geçişlerde, Güneş'ten aldığı ışığın bir kısmının ya da tamamının Dünya tarafından engellenmesiyle Ay'ın parlaklığı azalıyor. Bu olay, Ay tutulması olarak adlandırılıyor.
Ay tutulması "parçalı", "tam" veya "yarı gölge" tutulmaları olarak üç şekilde gerçekleşebiliyor. Tam tutulma sırasında Ay, gölge konisinin içerisine giriyor ve Dünya'nın gölgesi tamamen Ay'ın üzerine düşüyor.

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