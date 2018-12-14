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Ay Yapım'dan Çarpışma dizisi açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.12.2018 21:01 | Son Güncelleme

Yazar Nihat Genç'in, FETÖ mesajları verildiğini öne sürdüğü Çarpışma dizisinin yapımcısı AY Yapım iddialara bir açıklamayla yanıt verdi. Ay Yapım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ve iddialara karşı hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Ay Yapım'dan Çarpışma dizisi açıklaması

Yazar Nihat Genç'in, FETÖ mesajları verildiğini öne sürdüğü "Çarpışma" dizisinin yapımcısı AY Yapım, iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. İddialarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyuran Ay Yapım'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna duyurulur

Dizilerimizle ilgili son haftalarda ısrarla köpürtülmeye çalışılan, asılsız ve çirkin iddialar üzerine bir açıklama yapmak istedik.

Biz, 15 yıldır Türkiye'ye, tüm TV kanalları ile işbirliği içinde, başarıyla içerik üretiyoruz, bu içerikler ülkenin milli ve manevi bütünlüğüne zarar verecek herhangi bir kişi veya grubun ideolojisine hiçbir zaman hizmet etmedi ve edemez. Bizim işimiz, izleyicimize keyifle izleyebileceği kalitede diziler sunmaktır, hiçbir dönemde başka bir amacımız olmadı ve olmayacaktır.

Şimdi hakkımızda ısrarla çirkin bir söylem başlatmaya çalışanlar, keşke bu iddiaları üretmek için harcanan zamanı biraz araştırmaya harcasaydı. O zaman bizim Fetö terör örgütü tarafından ilk hedef alınan isimlerden olduğumuzu, 2011 senesinde bu örgüt tarafından "rating operasyonu" adıyla, ev ve iş yerlerimize baskınlar yapılarak saldırıya uğradığımızı görürlerdi. Bu süreçte hakkımızda asılsız iddialar yaratmaya çalışan o savcı ve operasyonu düzenleyenler, Fetö terör suçlaru kapsamında cezaevine girdi. Biz o zaman yaşadığımız mağdururiyeti, şu anda neredeyse bir madalya gibi taşıyoruz.

Yaklaşık 10 sene önce ilk 14 bölümü Show Tv'de, sonraki 57 bölümü Atv'de yayınlanmış olan Ezel ve halen yayınlanmakta olan Çarpışma adlı dizi üzerinden saçma sapan ifrtiralar paranoya ve senaryolarıyla gündem yaratmaya çalışmak nereden akıllara gelmiştir merak ediyoruz. Her biri iki saat süren ve yüzlerce sahneden oluşan her dizi bölümünden art niyetli bir hayal gücü ile çok çeşitli iddialar yaratılınabilir. Ancak bu mesnetsiz iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur, bizim dizilerimiz hiçbir gizli anlam içermez. Bu tür komik itesi iftira ve yalanları bugüne kadar ciddiye almadık. Ancak bazı rakamları çarparak bölerek bir şifreye ulaşma çabası ve sonunda bunu talihsiz bir tren kazasına bağlamak bardağı taşırmıştır.

Bu konu hakkında asılsız ve art niyetli söylemleri üretenlere karşı hukuki süreci başlatmış bulunuyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur, yasal haklarmızı sonuna kadar kullanacağımızı belirtmek isteriz..."

ayy

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Anahtar Kelimeler:
ay yapım Çarpışma ezel

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