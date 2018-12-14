Ay Yapım'dan Çarpışma dizisi açıklaması

Yazar Nihat Genç'in, FETÖ mesajları verildiğini öne sürdüğü "Çarpışma" dizisinin yapımcısı AY Yapım, iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. İddialarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyuran Ay Yapım'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna duyurulur

Dizilerimizle ilgili son haftalarda ısrarla köpürtülmeye çalışılan, asılsız ve çirkin iddialar üzerine bir açıklama yapmak istedik.

Biz, 15 yıldır Türkiye'ye, tüm TV kanalları ile işbirliği içinde, başarıyla içerik üretiyoruz, bu içerikler ülkenin milli ve manevi bütünlüğüne zarar verecek herhangi bir kişi veya grubun ideolojisine hiçbir zaman hizmet etmedi ve edemez. Bizim işimiz, izleyicimize keyifle izleyebileceği kalitede diziler sunmaktır, hiçbir dönemde başka bir amacımız olmadı ve olmayacaktır.

Şimdi hakkımızda ısrarla çirkin bir söylem başlatmaya çalışanlar, keşke bu iddiaları üretmek için harcanan zamanı biraz araştırmaya harcasaydı. O zaman bizim Fetö terör örgütü tarafından ilk hedef alınan isimlerden olduğumuzu, 2011 senesinde bu örgüt tarafından "rating operasyonu" adıyla, ev ve iş yerlerimize baskınlar yapılarak saldırıya uğradığımızı görürlerdi. Bu süreçte hakkımızda asılsız iddialar yaratmaya çalışan o savcı ve operasyonu düzenleyenler, Fetö terör suçlaru kapsamında cezaevine girdi. Biz o zaman yaşadığımız mağdururiyeti, şu anda neredeyse bir madalya gibi taşıyoruz.