Ay-Yıldızlı kızlar, Avrupa Şampiyonası’nda finalde

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda başarılı bir performans ortaya koyan 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, yarı finalde Belarus’u 3-1 mağlup etmeyi başararak finalde boy göstermeye hak kazandı. Millilerde Sude Hacımustafaoğlu 23 sayılık performansıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken; İpar Kurt 21, Elif Su Eriçek 12, İlayda Uçak 9, Hanife Nur Özaydınlı 8, Lila Şengün 6 ve Beren Yeşilırmak 2 sayı ile galibiyete katkı sağladı.
2012 yılının ardından 2. kez Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen Milliler, finalde ise Fransa-Sırbistan maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek. Final karşılaşması yarın TSİ 21.00’de oynanacak.
Belarus-Türkiye: 1-3
Hakemler: Benone Visan (Romanya), Jasmin Husejnovic (Bosna Hersek)
Salon: Gradska Arena, Zenica
Belarus: Bahayeva, Liabiodkina, Burak, Vakulka, Borys, Sauchuk, Kastsiicuhyk (L) (Shahun, Vaskouskaya (L), Karabinovich, Mikanovich)
Türkiye: Hanife Nur, Lila, Sude, İlayda, İpar, Elif Su, Gülce (L) (Çağla, Ege Melisa, Sude Naz, Beren)
Setler: 25-21, 17-25, 22-25, 24-26
Süre: 101 dakika (21, 25, 26, 29)
Vedat Muriqi için İtalya'da savaş! Fiyat yükseldi
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi!
Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a gidiyor!
Galatasaray 2 bomba birden patlatıyor!
Messi ve Ronaldo takım arkadaşı oluyor!
Beşiktaş, 3 genç oyuncuyu kiraladı
Gökhan Töre'nin bonservis bedeli açıklandı!
Ümraniyespor'da transfer
Lewandowski 'Altın Top'u istiyor
Karantina ihlali yapan futbolcuya ceza
Cengiz Ünder, dünya devine takas oluyor!
Trabzonspor Kulübü kombine satmayacak
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Survivor Aycan'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Dani Alves ameliyat edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum