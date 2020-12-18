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Ayağı kırık kedi tedavi altına alındı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.12.2020 12:15 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, bir iş yerinin çatısında mahsur kalan ve aynı zamanda ayağı kırık olan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesinde bir iş yerinin çatı kısmından gelen kedi seslerini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ayağı kırık kedi tedavi altına alındı

Adıyaman’da, bir iş yerinin çatısında mahsur kalan ve aynı zamanda ayağı kırık olan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesinde bir iş yerinin çatı kısmından gelen kedi seslerini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiye ekipleri çatıya çıkarak burada bulunan kediyi kurtardı. Bir ayağı kırık olduğu anlaşılan kedi, itfaiye ekipleri tarafından Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne götürülerek tedavi altına alındı.

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