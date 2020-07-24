Ayağına kramp giren Serhat Birincioğlu boğularak hayatını kaybetti!

Çınarlı Mahallesi sahilinde arkadaşıyla denize giren 19 yaşındaki Birincioğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.Durumu fark eden çevredekiler, denize girerek Birincioğlu'nu sudan çıkardı.Birincioğlu, 112 Acil Servis ekibi ve çevredekilerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Genç futbolcunun cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ayağına kramp girdiği farkedilen genç oyuncunun bu sebeple boğulduğu anlaşıldı.Birincioğlu'nun daha önce Gönen Belediyespor ve Etispor takımlarında forma giydiği öğrenildi.
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