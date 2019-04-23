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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Sezonu kapattı...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.04.2019 19:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş'a Gary Medel'den kötü haber geldi! Beşiktaş'ın Sivasspor maçının devre arasında oyundan alınan Gary Medel, ayak bileğindeki yırtık nedeniyle sezonu kapattı.

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Sezonu kapattı...

Ayrıntılar birazdan...

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