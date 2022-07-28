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Ayakkabı tasarımı mezunları ne iş yapar? Ayakkabı Tasarımı (MYO) bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

27.07.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde insanların çoğu yanlış meslek seçimi yüzünden çalışırken mutsuz bir yaşam sürmek zorunda kalıyor. Meslek seçimi hayatımızı etkileyen önemli bir karardır. Üniversitelerin ayakkabı tasarımı bölümü moda tasarımı ile yakından ilgilenen pek çok öğrenciyi beklemektedir. Ayakkabı tasarımı mezunları ne iş yapar?

Ayakkabı tasarımı mezunları ne iş yapar? Ayakkabı Tasarımı (MYO) bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Ayakkabı tasarımı bölümünün son zamanlarda popüleritesi artmış durumda. Moda tasarımı ile ilgilenen pek çok öğrencinin dikkatini çeken bu bölüm, ayakkabılara spesifik bir şekilde odaklanıyor ve öğrencilerine ayakkabılar ile ilgili uzmanlık katmayı hedefliyor.

Ayakkabı tasarımı (MYO) bölümü nedir?

Ayakkabı tasarımı bölümü, bir ayakkabının üretime başlama sürecinden tutun da ayakkabının tasarımı, biyomekanik işlemlerinin yapıldığı, ayakkabıya dair en iyi uygulamaların öğretildiği, ayakkabıya dair trend ve piyasaların analizini öğretmeyi amaçlar.

Ayakkabı tasarımı (MYO) bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Ayakkabı tasarımı bölümü, meslek yüksek okullarında bulunan bir bölümdür. Eğitim süresi ise iki yıldır ve bir ön lisans bölümüdür. Bölümden mezun olan öğrenciler DGS'ye girerek dört yıllık bölümlere geçiş yapabilirler.

Ayakkabı tasarımı (MYO) bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;

  • Ayakkabı tasarımı
  • Model ve stampa
  • Ayakkabı tarihi
  • Kumaş Bilgisi
  • İmaj yönetimi ve stil danışmanlığı
  • Ayakkabı malzemeleri
  • Deri teknolojisi
  • Temel sanat eğitimi
  • Kalıp ve model bilgisi
  • Saya kesim ve dikim taktikleri
  • Bilgi ve iletişim teknolojileri
  • Yan sanayi ürün tasarımı
  • Mesleki teknik çizim
  • Heykel
  • Girişimcilik
  • Bilgisayar destekli stampa çıkarma
  • Montaj ve finisaj
  • Ayakkabı hataları ve kalite kontrol
  • Moda eğilimleri
  • Desen
  • Maliyet hesaplama
  • Ayakkabı süsleme teknikleri

Ayakkabı tasarımı (MYO) mezunları ne iş yapar?

Ayakkabı tasarımı bölümü mezunları ayakkabıya dair bütün süreçleri öğrenip uzmanlaştığı için ayakkabı endüstrisinde ayakkabı tasarımı, ayakkabı üretimi, denetimi, hatta pazarlaması gibi benzer bütün işleri yapabilir. Ayakkabı tasarımı (MYO) mezunları iş imkanları ise ülkemizdeki bölgeler arası değişkenlik gösterir.

Ayakkabı tasarımı (MYO) mezunları nerelerde çalışır?

Ayakkabı tasarımı (MYO) mezunlarının kamuda iş olanakları üretim endüstrisinde olabilir. Ancak kamudaki tüm işler gibi KPSS sınavından alınan puan ile atama gerçekleştirilir. Ayakkabı tasarımı (MYO) mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise kamuya göre fazla olup, ülkemizdeki bazı bölgelerde fazla iken bazı bölgelerde iş imkanı yok denecek kadar azdır. Ayakkabı tasarımı bölümü mezunları iş hayatına atılmak için şehir değiştirebilirler.

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