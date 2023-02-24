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Ayaküstü nasıl yazılır, ayaküstü yazımı nasıl olmalıdır? Ayaküstü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

09.02.2023 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe zengin sözcük dağarcığına sahip diller arasındadır. Bu dil arasında basit, türemiş ve birleşik olmak üzere 3 sözcük türü vardır. Birleşik kelimelerin nasıl yazıldığı, ayrı mı birleşik mi yazıldığı ise ayrıca merak konusudur. Ayaküstü kelimesi de gün içerisinde sıklıkla kullanılan birleşik sözcüklerden biridir. Halk arasında sıklıkla kullanılan ayaküstü kelimesi nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazımı nasıl olmalıdır?

Ayaküstü nasıl yazılır, ayaküstü yazımı nasıl olmalıdır? Ayaküstü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe, tarihi ve kültürel olarak köklü bir geçmişe sahiptir. Geçmişten bugüne pek çok kapsamlı ve oldukça zengin sözcükleri de beraberinde getirmiştir. Bu sözcükler zamanla çeşitli ekler alarak bambaşka sözcükler oluşmasına zemin hazırlamıştır. Sözcüklerin zenginliği, telaffuz sıkıntıları dolayısıyla birçok kelimenin söylemi bilinirken nasıl yazıldığı konusunda yanlış bilgiler bulunur.

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Ayaküstü nasıl yazılır?

Ayaküstü kelimesi günümüzde sıklıkla kullanılan sözcüklerden biridir. Çeşitli anlamlara gelen ayaküstü yazımı "ayak" ve "üst" kelimeleriyle birleşik kelime yapısını almıştır. TDK’ye göre bazı sözcükler bitişik yazılırken bazılarının ayrı yazılması gerekir. Nasıl yazıldığı ise çeşitli kurallara göre belirlenir. Ayaküstü doğru yazılışı ise ayrıca merak konusudur. Ayaküstü TDK sözlükte şu anlamları karşılar:

  • Oturmadan, ayakta durarak.
  • Kısa sürede, acele olarak, ayaküzeri.
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Ayaküstü bitişik mi yazılır?

Ayaküstü yazımı halk arasında sık sık karıştırılan kelimeler arasındadır. Ayaküstü ayrı mı yazılır yoksa bitişik mi yazılır sorularını da beraberinde getirir. Bir cins birleşik ismi olan ayaküstü TDK bilgilerine göre bitişik yazılır. Ayaküstü sözcüğü birleşik kelime olduğu için tek bir kelimede birçok anlamı taşıyabilir. Ayaküstü sözcüğü çeşitli anlamlara gelebilir. Halk arasında sıklıkla yanlış kullanılan sözcüğün bitişik olarak yazılması gerekir. Bu şekilde doğru yazım sağlanacaktır. Kelime ayrı yazıldığında ayağın üstü anlamını taşır. Ayaküstü doğru yazılışına göre örnek cümleler:

  • Bu durumu seninle ayaküstü konuşmayı hiç istemezdim. (Doğru yazım)
  • Ayaküstü oturup bir yabancı gibi hemen evden ayrılmıştı. (Doğru yazım)
  • Annem ayaküstü tüm işlerini halletmişti. (Doğru yazım)
  • Bana ayak üstü uğrayacağını söyleseydin bu kadar hazırlık yapmazdım. (Yanlış yazım)
  • Bu durumu ayak üstü işlerle halledeceğini düşünmüyorum. (Yanlış yazım)
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