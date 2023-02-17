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Ortaokul nasıl yazılır, ortaokul yazımı nasıl olmalıdır? Ortaokul ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

03.02.2023 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazım kurallarında en çok yanlış yapılan konulardan biri birleşik kelimelerdir. Birleşik yazılması gereken kelimelerin ayrı kullanımları anlam bozukluklarına ve yazım yanlışlarına neden olur. Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen yazım kuralları, birleşik kelimelerde yazım şekillerini açıklar. İlkokuldan sonra gelen, zorunlu eğitim dönemlerinden biri olan ortaokul kelimesinin yazılış şekli de yaygın bir şekilde karıştırılır. Peki, ortaokul kelimesinin yazımı TDK'ye göre nasıl olmalıdır?

Ortaokul nasıl yazılır, ortaokul yazımı nasıl olmalıdır? Ortaokul ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Ülkemizde ilköğretimden sonra gelen, 5. 6. 7. ve 8. sınıfı kapsayan eğitim bölümüne ortaöğretim ya da ortaokul adı verilir. Öğrencileri liseye hazırlayan ortaokullar eğitimin temel yapıtaşları arasında yer alır. Ortaokul sözcüğünün yazımı ise bazı durumlarda yanlış şekliyle bilinir. İki ayrı kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan bu sözcük bazı kaynaklarda ayrı yazılırken bazı kaynaklarda bitişik şekilde yazılır. Bu da kişilerde kafa karışıklığına sebep olur. Kelimelerin doğru yazılışları için Türk Dil Kurumunu kaynak almak gerekir. Çeşitli kaynaklarda orta okul şeklinde yazan kelimenin doğru yazımı merak edilir. Peki ortaokul nasıl yazılır?

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Ortaokul nasıl yazılır?

Kelime yazılış sırasında "Ortaokul ayrı mı yazılır?" yoksa "Ortaokul bitişik mi yazılır?" çelişkisi yaşatır. Sözcüğün doğru yazılışı bitişik şekilde kullanımıdır. Yani orta okul şeklindeki yazımı yanlış olarak kabul edilir. Resmî kaynaklarda, okul tabelalarında ve karnelerde de ortaokul olarak yazıldığı görülür. Ortaokul TDK tarafından da yayınlandığı yazım şekli bitişiktir. "Orta okul" olarak kullanımda bir yanlışlık görünmüyor olsa da bu sözcük birleşik şekilde yazılmalıdır.

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Ortaokul doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Ortaokul kelimesi telaffuzda çok kolay görünse de yazı diline çevrildiğinde yanlış yazılmaya çok uygun bir yapıya sahiptir. Orta ve okul sözcüklerin birleşmesiyle oluşan ortaokul sözcüğü bitişik şekilde yazılmalıdır. Orta okul ayrı yazıldığı taktirde anlamında değişiklik olur. Türkiye’de zorunlu eğitimin bir parçası olan ve 5-8. sınıflara verilen ad olan ortaokul bitişik yazıldığı taktirde bu anlamı taşır. Orta okul olarak yazımı okulun bulunduğu konumu ifade edebileceği için anlamda değişiklik görülür. Bu sözcüğün doğru ve yanlış kullanımı örnek cümlelerle pekiştirilebilir:

  • Ortaokul müsabakalarında bizim sınıf birinci oldu. (Bu cümle doğru kullanıma örnektir.)
  • Kardeşim orta okul 2. sınıfa geçti. (Bu cümle yanlış kullanıma örnektir.)
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