EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Grup nasıl yazılır, grup yazımı nasıl olmalıdır? Grup mu gurup mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Grup nasıl yazılır, grup yazımı nasıl olmalıdır? Grup mu gurup mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

03.02.2023 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçeyi doğru kullanmak sadece telaffuz sırasında değil yazım sırasında da yanlış yapmamayı gerektirir. Dilimizde yazımı karıştırılan pek çok kelime bulunur. Bu durumlar imla hatalarına hatta bazı durumlarda anlam bozukluklarına neden olur. Hatasız ve akıcı cümleler kurabilmek için sözcüklerin doğru yazımları bilinmeli ve bu şekilde kullanılmalıdır. Yanlış yazılan sözcüklerden biri de gruptur. Gurup, grub olarak da yazılan sözcüğün doğru yazımı merak edilir. Peki, grup nasıl yazılmalıdır?

Grup nasıl yazılır, grup yazımı nasıl olmalıdır? Grup mu gurup mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Grup sözcüğü ortak özellikleri olan varlıklar bütünü, küme, ekip anlamına gelir. Pek çok alanda kullanılan bu sözcüğe toplulukları ifade etmek için sıkça başvurulur. Kökeni Fransızca olan bu sözcük "groupe" kelimesinden türetilerek dilimizde yerini almıştır. Kökeni yabancı olan sözcüklerin yazımının karıştırılması olağan durumlardır. Grup sözcüğünde de “gurup” şeklindeki kullanıma rastlamak mümkündür.

Ortaokul nasıl yazılır? Ortaokul nasıl yazılır?

Grup nasıl yazılır?

Grup sözcüğünün yazımı sırasında sıklıkla iki u ile yani “gurup” şeklinde yazıldığı görülür. Kelimenin doğru şekilde yazımı Türk Dil Kurumu kaynağında ve diğer kaynaklarda belirtildiği üzere “grup” şeklindedir. Grup TDK kurallarına göre alıntı kelimelerdeki ilk ünsüz çiftinin arasına herhangi bit ünlünün konulmadan yazılması gerekir. Ancak bu durum sadece Batı kökenli dillerden alıntılanan kelimeler için geçerlidir. Kelimenin farklı şekilde yazımları yanlış olarak kabul edilir. Grub ve gurup şeklinde kullanımlar yazım yanlışına sebep olur. Grup yazımı ek almadığı taktirde bu şekildedir. Sonu “p,ç,t,k” sert ünsüzleri ile biten sözcükler ek aldığında ötümlüleşme meydana gelir. Son harf “b,c,d,g” harflerine dönüşür. Grup doğru yazılışı ek aldığı durumlarda “grubu” “grubun” şeklinde p harfinin b harfine ötümleşir. “Grupu, gurupun” gibi kullanımlar ünsüz yumuşaması kuralına ve yazım kurallarına göre yanlış sayılır.

Bağlaç olan da nasıl yazılır? Bağlaç olan da nasıl yazılır?

Grup mu gurup mu?

Sözcüklerin doğru yazımı telaffuzlarından dolayı da karıştırılır. Grup kelimesi telaffuz edilirken u harfinden dolayı gurup olarak algılanabiliyor. Fakat bu kelimenin doğru şekli gruptur. Kelimenin ek alması durumunda p harfi yumuşayarak b harfine dönüşür. Bu sözcüğün doğru yazımı tek u kullanılarak yazılan “grup” şeklidir. Örnek olarak:

  • Öğretmen çalışma grupları oluşturdu.
  • Hafta sonu sevdiğim bir müzik grubunu dinlemeye gideceğim.

Yukarıda yer alan kullanım doğrudur. “Gurubu, grupu, gurupu” ve benzeri kullanımlar ise yanlıştır.

Kara yolu nasıl yazılır? Kara yolu nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM duyurdu! MSÜ ve e-YDS sınavı ertelendiÖSYM duyurdu! MSÜ ve e-YDS sınavı ertelendi
E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır? E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

Ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

Ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi

Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi

BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.