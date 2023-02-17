Grup nasıl yazılır, grup yazımı nasıl olmalıdır? Grup mu gurup mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Grup sözcüğü ortak özellikleri olan varlıklar bütünü, küme, ekip anlamına gelir. Pek çok alanda kullanılan bu sözcüğe toplulukları ifade etmek için sıkça başvurulur. Kökeni Fransızca olan bu sözcük "groupe" kelimesinden türetilerek dilimizde yerini almıştır. Kökeni yabancı olan sözcüklerin yazımının karıştırılması olağan durumlardır. Grup sözcüğünde de “gurup” şeklindeki kullanıma rastlamak mümkündür.

Grup nasıl yazılır?

Grup sözcüğünün yazımı sırasında sıklıkla iki u ile yani “gurup” şeklinde yazıldığı görülür. Kelimenin doğru şekilde yazımı Türk Dil Kurumu kaynağında ve diğer kaynaklarda belirtildiği üzere “grup” şeklindedir. Grup TDK kurallarına göre alıntı kelimelerdeki ilk ünsüz çiftinin arasına herhangi bit ünlünün konulmadan yazılması gerekir. Ancak bu durum sadece Batı kökenli dillerden alıntılanan kelimeler için geçerlidir. Kelimenin farklı şekilde yazımları yanlış olarak kabul edilir. Grub ve gurup şeklinde kullanımlar yazım yanlışına sebep olur. Grup yazımı ek almadığı taktirde bu şekildedir. Sonu “p,ç,t,k” sert ünsüzleri ile biten sözcükler ek aldığında ötümlüleşme meydana gelir. Son harf “b,c,d,g” harflerine dönüşür. Grup doğru yazılışı ek aldığı durumlarda “grubu” “grubun” şeklinde p harfinin b harfine ötümleşir. “Grupu, gurupun” gibi kullanımlar ünsüz yumuşaması kuralına ve yazım kurallarına göre yanlış sayılır.

Grup mu gurup mu?

Sözcüklerin doğru yazımı telaffuzlarından dolayı da karıştırılır. Grup kelimesi telaffuz edilirken u harfinden dolayı gurup olarak algılanabiliyor. Fakat bu kelimenin doğru şekli gruptur. Kelimenin ek alması durumunda p harfi yumuşayarak b harfine dönüşür. Bu sözcüğün doğru yazımı tek u kullanılarak yazılan “grup” şeklidir. Örnek olarak:

Öğretmen çalışma grupları oluşturdu.

Hafta sonu sevdiğim bir müzik grubunu dinlemeye gideceğim.

Yukarıda yer alan kullanım doğrudur. “Gurubu, grupu, gurupu” ve benzeri kullanımlar ise yanlıştır.