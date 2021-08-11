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Ayancık'ta sağanağın ardından çay taştı, evleri ve iş yerlerini su bastı

11.08.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş: - "Mahsur kalan vatandaşlarımız var, İçişleri Bakanlığınca 3 kurtarma helikopteri bölgeye gönderildi"

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanağın ardından çayın taşması sonucu bazı evleri ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanların kurtarılmasına çalışılıyor.

İlçede aşırı yağış nedeniyle Ayancık Çayı'nın taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar sel sularında sürüklendi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AA muhabirine, sağanak nedeniyle mahsur kalan vatandaşların bulunduğunu ve İçişleri Bakanlığınca 3 kurtarma helikopterinin bölgeye gönderildiğini belirtti.

Maviş, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botların da kurtarma operasyonuna katılmak üzere bölgeye gönderildiğini ve ilçeye ulaşım sağlayan köprülerin tamamının sular altında kaldığını sözlerine ekledi.

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